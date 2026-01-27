遺贈稅法大翻修！告別「拿上億房的不繳稅」 沒拿的扛龐大遺產稅荒謬
2026年1月22日，財政部依據憲法法庭113年憲判字第11號判決意旨，正式預告「遺產及贈與稅法」（下稱本法）修正草案。在眾多修正條文中，影響層面最廣、最直接衝擊家族財產分配公平性的，莫過於本法第6條關於「納稅義務人」的修正 。
過去，坊間常流傳「生前兩年趕快過戶再辦拋棄繼承」的操作手法，導致許多家族在長輩過世後，發生拿走上億房產的大哥不用繳稅，只分到剩餘遺產的小弟卻要背負比繼承還多的遺產稅的荒謬現象。此次修法正是為了矯正此一長期的法制漏洞。
壹、 修正緣起：憲法法庭對「擬制遺產」稅負不公的糾正
依照本法現行第15條規定，被繼承人死亡前2年內贈與給配偶、子女等特定親屬的財產，須視為「擬制遺產」併入遺產總額課稅。當時設計這條法律的初衷，是為了防止臨終前的避稅行為，基本上並無問題。
然而，這筆財產雖然被「拉回來」計算遺產稅，但它在民法事實上已經是受贈人（例如大兒子）的財產，並非全體繼承人（其他兄弟姊妹）公同共有的遺產。
在現行法架構下，大兒子受贈之後再去辦拋棄繼承，國稅局可能就會對其他沒拿到生前贈與的繼承人追稅，形成沒拿到生前贈與的繼承人被迫去繳納「別人拿走的財產」所產生的稅。所以憲法法庭認為這侵害了其他繼承人的財產權，判定違憲 。
貳、 草案第6條修正解析：三大核心變革
為回應憲法判決，財政部本次修正第6條，建立了權責分明的納稅架構：
一、 確立「誰拿錢、誰繳稅」的個別責任制
這是本次修法的核心。新法明確增訂：針對被繼承人死亡前2年內贈與之財產（特定親屬受贈財產），依第15條規定併入遺產總額課稅者，是以「各受贈人」為納稅義務人。
這意味著，未來國稅局在核定遺產稅時，會將稅單「拆解」。屬於生前贈與部分的稅額，不論受贈人是否拋棄繼承、喪失繼承權或非屬法定繼承人，稽徵機關均會對受贈人發單課稅，受贈人以後就不能再躲在全體繼承人背後享受免稅空間。
二、 稅額計算與責任上限的明確化
新法規定，受贈人應負擔的遺產稅額，是「按各受贈財產占遺產總額比例」計算 。
【試算範例】 父親過世，遺留現金1,000萬元（由弟弟繼承）。父親死亡前1年贈與哥哥價值4,000萬元的股票（擬制遺產）。
遺產總額： 5,000萬元。
假設應納遺產稅額： 500萬元。
哥哥責任： 佔總額 4/5，故哥哥需單獨負責 400萬元稅金。
弟弟責任： 佔總額 1/5，故弟弟（及其他繼承人）負責 100萬元稅金。
此外，修法也定明受贈人「以受贈財產為限」負繳納義務。這雖然是保障受贈人不用拿自己原本的財產出來貼補，但實務上，生前贈與通常價值不菲，受贈財產的價值通常遠高於稅額，此限制對國稅局徵稅影響不大，主要是法理上的宣示界定。
三、 遺囑執行人角色轉型與除名
現行法將遺囑執行人列為第一順位納稅義務人，這導致許多專業人士（如律師、會計師）不敢輕易擔任此職，深怕惹稅上身。修正草案刪除了遺囑執行人為納稅義務人的規定，將其定位調整為「代為辦理申報、繳納及申請復查」的代理人角色。這將有助於未來遺囑信託與專業遺產管理的推動。
參、 對長輩資產規劃的衝擊與建議
面對第6條的修正，長輩在進行資產傳承時，思維必須從「如何少繳稅」轉向「如何公平繳稅」以及「預留繳稅現金」。以下是給予高資產人士的三項規劃建議：
建議一：重新審視「死亡前兩年」的贈與策略
過去許多長輩在身體出現狀況時，就會開始規劃將不動產過戶給特定子女（例如長孫或長子）。在新法架構下，這種做法將對受贈人產生資金壓力。例如父親在過世前一年，就將豪宅贈與給某個兒子，但這個兒子身上可能沒有足夠現金，未來他在面對那張鉅額的「個人專屬遺產稅單」時，可能會陷入「有房但沒錢繳稅」的窘境。
策略： 若要進行生前贈與，必須同步考量受贈人的現金流能力。若受贈人資金不足，長輩可能需要搭配贈與現金，或是透過保險規劃預留稅源。
建議二：善用「配偶剩餘財產差額分配請求權」的新紅利
本次修法雖然第6條加重了受贈人的責任，但第17條之1卻給了配偶大紅利——死亡前2年贈與配偶的財產，可以列入差額分配請求權的計算（視為現存財產）。
策略： 對於夫妻財產懸殊的家庭，長輩（財產多的一方）在生前將財產贈與給配偶，現在變得更有利。因為這筆財產本身雖不課贈與稅（夫妻贈與免稅），且死後仍會被視為遺產課稅，但因為可以被視為被繼承人現存財產，因此實質遺產稅負可能會大幅降低。這是未來新法下極具價值的節稅方法，值得重新計算規劃。
建議三：遺囑執行人的指定將更為順暢
過去長輩想找律師或會計師等專業人士當遺囑執行人，但律師或會計師常因稅務責任而婉拒。新法修正後，遺囑執行人責任單純化。
策略： 建議長輩積極善用遺囑執行人制度。特別是在子女眾多、資產複雜的家族，指定一位公正的專業人士（律師或會計師）擔任執行人，由其代為統籌申報、協調各繼承人與受贈人的稅額分擔，能有效避免子女在靈堂前為了「誰該繳多少稅」而反目成仇。
肆、 結語
「遺產及贈與稅法」第6條的修正，標誌著台灣遺產稅制從「家族連坐」走向「權責分明」的新里程碑，這不只是一條法律的變更，更是提醒我們在做資產傳承規劃時，不應只在乎節稅，更要在乎「公平」與「可行性」。
「愛他，就不要給他負擔。」在將資產交給子女的同時，請務必確認這份禮物附帶的稅務責任，是他們承接得起的重量。趁著草案預告期間，儘早諮詢專業稅務顧問，重新檢視您的資產配置與遺囑內容，是守護家族和諧的當務之急。
台灣遺囑協會舉辦公益講座主題「預立遺囑 圓滿人生」，今（2026）年3月28日星期六上午10點至12點；地點在台北市信義區信義路5段100號B1（信義房屋大樓信義學堂，請從松智路口進入），預出席者，請至協會官網報名。
