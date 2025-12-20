遺骸含夫妻DNA！宏福苑大火死亡人數增至161人 6失聯個案身分已確認

香港大埔宏福苑11月26日發生五級大火。（圖／達志／路透社）

香港宏福苑五級大火造成嚴重傷亡。警務處處長周一鳴今天（20日）表示，先前發現的160具遺骸經DNA科學鑑定後，確認其中1具遺骸同時含有1對夫婦的DNA，意味實際死亡人數再增1人，最新死亡人數上升至161人。周一鳴指出，相關鑑證工作仍在進行，不排除隨着鑑定結果出爐，死亡人數會進一步上調，如有新進展將適時對外公布。

香港01報導，周一鳴說明，傷亡查詢中心先前接獲的6宗失聯個案，現已全部確認身份。其中5人證實在這次火災中喪生，另1人則在火災發生前2年離世，與事件無關。至此，所有由傷亡查詢中心跟進的個案已全數處理完畢。現時傷亡查詢中心熱線仍維持24小時運作，惟因應實際查詢需求，明日（21日）起服務時間將調整為每日早上7時至晚上11時，日後會再按需要檢視是否作出調整。

至於災後現場清理及蒐證工作，周一鳴表示，自上週五（12日）起已陸續拆除棚網及棚架，但基於安全及證物檢取需要，7幢樓宇中僅有4幢可同步進行相關工程，完成時間仍難以估計。

此外，外界關注負責辨認遺體的警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員是否承受心理壓力。周一鳴表示，相關人員均接受過專業訓練，警方亦每日安排臨床心理學家與前線人員溝通，管理層亦持續關注同事狀況。警方會繼續為有需要的人員提供心理支援服務，目前暫未接獲相關求助。

