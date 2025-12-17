遺體失蹤兩年找到了！警方拜完土地公「隔天尋獲」 開袋後剩白骨
即時中心／高睿鴻報導
失蹤逾兩年的遺體找到了！2023年10月，有位59歲的劉姓女子遭勒斃，但遺體卻下落不明；結果，就在本（12）月7日晚間，有位22歲蔡男突然現身枋寮派出所、向警方要求自首。經了解，警方才恍然大悟，原來就是蔡男，當初在南投縣某民宅勒死劉女，並帶到彰化棄屍；但弔詭的是，當警方跟著蔡男前往拋屍地，竟遲遲無法找到目標。於是，警方後來還到公廟拜拜、盼土地公幫忙，結果竟真的馬上找到遺體。
據悉，警方即便已成立專案小組、在蔡男的指引下指認拋屍地，沒想到經仔細勘查，還是找不到遺體；於是，12月13日下午，屏東縣府警察局刑警大隊人員，只得前往屏東縣車城鄉的福安宮拜拜，盼土地公能助一臂之力。結果，事情還真如此巧合，僅在隔天14日上午，竟然馬上於彰化縣芬園鄉鴻禧橋下找到屍體；警方發現時，先是找到一個黑垃圾袋，後證實，正是裝劉女遺體的袋子，然而打開後，只剩下一堆白骨。
警方及嫌犯指認拋屍現場。（圖／民視新聞翻攝）
後經警方爬梳整起案情，確認蔡姓男子目前在墾丁打工，日前自首報案，稱兩年前因財務糾紛，在南投名間失手掐死劉姓婦人；隨後，獨自將遺體載往彰化139線芬園一帶山區棄屍。南投警方查證相關失蹤紀錄後，確認有1名劉姓婦人，去（2024）年1月通報失蹤。故針對此案，屏東警方已會同南投警方，報請南投地檢署組成專案小組深入偵辦中。
經記者確認，該遺體已送入南投殯儀館相驗，發現地點為彰化139線鴻禧橋下；之所以一度找不到遺體、與蔡男指認的拋屍地有落差，警方研判，可能是因為之前颱風來襲，導致樹土掩埋，所以第一次才找不到。
另，除了自首的蔡男以外，另一位24歲的陳姓共犯也被逮捕；經初步警詢後，被依照殺人罪嫌移送，屏東地檢署向法院聲押禁見獲准。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：快新聞／遺體失蹤兩年找到了！警方拜完土地公「隔天尋獲」 開袋後剩白骨
更多民視新聞報導
小草又來聲援！柯文哲現身北院開庭 被問「高虹安判決」反應曝光
不關了！鄰近居民呼聲高 台中家樂福青海店繼續營業
別上當！陸委會示警境外詐騙「這手法」升級 財損難追回
其他人也在看
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 131
都涉詐助理費！高虹安無罪、自己蹲苦牢 童仲彥：關就關了沒事
前台北市議員童仲彥，因詐領助理費遭判刑3年10個月，於2023年獲准假釋出獄後、2025年假釋期滿。而新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月，二審改依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪汙部分無罪。看到高虹安的判決，童仲彥表示恭喜，並強調「阿童關就關了，沒事！」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 57
高虹安貪污無罪何時復職？他提2點狠酸內政部：停職1年5個月的薪水應即刻補發
停職中的新竹市長高虹安因涉詐領國會助理費案，一審被重判7年4月、褫奪公權4年，案經上訴，台灣高等法院審理後，今（15）日宣判，撤銷貪污罪，高虹安被依使公務員登載不實罪判刑6個月，得易科罰金，案件發展大逆轉。對此，粉專「黑色之聲」發文表示，內政部要不要即刻宣布高虹安復職，而這1年5個月的薪水是不是該即刻補發。檢方在2023年8月間，以高虹安涉嫌從2020年2......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 39
高雄偵查佐帶妻小用餐後 遭4人拖走圍毆｜#鏡新聞
在高雄鳳山，一家餐廳傳出有員工圍毆員警，事發在12/11晚間九點多，原本一名少年隊偵查佐帶家人去餐廳吃飯，但最後離開餐廳時，卻被四人帶去角落圍毆，打得鼻青臉腫，但記者求證餐廳老闆卻表示與餐廳無關，而是這名員警與二樓桌遊店有糾紛，現在警方也已經將打警察的四位員工，移送偵辦！鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 36
10月大女嬰死後血髮驗出多種毒品 因長期陪母酒店上班吸毒煙
台南1名陳姓酒店女公關於2024年5月生下女嬰後，到今年3月女嬰死亡，她常帶女兒到酒店一起上班，陳女在包廂陪酒、酒客吸毒時，女嬰也聞二手毒煙，直到女嬰嗆奶、吸入性肺炎死亡。檢方解剖女嬰血液、毛髮驗出多種毒品成分，陳女坦承犯行，台南地檢署依刑法妨害幼童發育罪嫌起訴陳女。自由時報 ・ 1 天前 ・ 12
快訊／高虹安貪污無罪恐再翻！高檢署表態：研議上訴
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審出現重大逆轉。台灣高等法院今（16）日改判高虹安僅構成公務員登載不實罪，判刑6個月、...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 520
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒聲請一次傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 3
知名歐客佬咖啡涉「產地標示不實」 中檢分案偵辦｜#鏡新聞
台灣知名連鎖咖啡，也是台中知名伴手禮名店，歐客佬咖啡，遭巴拿馬頂級咖啡豆莊園主人，跨海控訴，業者冒用他們的品牌，包裝高價咖啡豆販售，歐客佬只透過臉書聲明回應，強調是內部作業疏忽，莊園產地標示錯誤，但衛生局認為涉嫌違反食安法，主動告發，台中地檢署已經分案偵辦，要釐清業者是否涉及詐欺。鏡新聞 ・ 21 小時前 ・ 1
蘆竹砂石廠深夜偷排"重金屬"廢水長達五年! 檢起訴24人
社會中心／賴國彬 桃園報導惡臭瀰漫的下水道裡，稽查人員鑽進一查，牆面滿是厚重淤泥，桃園市蘆竹區一家砂石廠，被查出長期利用暗管，在深夜非法排放含有重金屬的污廢水，時間長達五年，汙水一路流入河川，最終直排出海，嚴重危害環境生態，檢警調環跨單位埋伏蒐證，查獲不法事證，檢方近日偵結，起訴包括負責人在內共24人。稽查人員：「三義化工前方溝渠皆為泥。」稽查人員，冒著惡臭，鑽進狹窄下水道，探照燈一照，四周都是厚厚淤泥，用手一抹，全是泥巴。地下道牆壁都是厚厚淤泥。（圖／民視新聞）稽查人員：「牆壁有明顯的色差。」泥水不斷灌入，經年累月，導致牆壁形成明顯色差，而這些泥漿廢污水，全是桃園市蘆竹區的砂石廠，非法排放。桃園地檢署襄閱主任檢查官黃榮德：「檢察官率同專案小組多次監控，但業者有所警覺都未違法排放，最終於當日檢察官，率同專案小組夜間埋伏，直到晚上11點發現，確實公司有排放廢污水，即率同專案小組持法院搜索票執行搜索。」砂石廠利用深夜，以暗管，偷偷排放含有高濃度重金屬等有害健康物質的污水，長達五年，汙水順著溝渠，最終排到下游出海口，嚴重危害河川與海洋生態，業者為了節省廢棄物清除處理成本，投機取巧，直接排到溝渠，但在檢、警、調、環，跨域合作下，暗藏地下的非法鐵證，仍被揪出。檢察官率同專案小組潛入地下道蒐集物證。（圖／民視新聞）桃園地檢署襄閱主任檢查官黃榮德：「檢察官率同專案小組執行搜索，查扣車輛機具31台及存款5400多餘萬，檢察官近日偵結起訴，認被告等人涉犯廢清法，及水污染防治法等罪，於今日（12/16）提起公訴，並考量被告等人長期5年利用暗管排放污水，嚴重污染環境，檢察官請求法官從重量刑。」除了不法所得12億元，全被沒收，砂石廠劉姓負責人等24人，均遭提起公訴，僥倖躲過一時，依舊躲不了一世。原文出處：不法所得12億全沒收！ 蘆竹砂石廠偷排「重金屬」廢水 24人起訴 更多民視新聞報導攻AI「缺水」商機轉型！世紀斐成公開收購萬年清 9日恢復交易基隆污水案元凶抓到了! 廢油回收公司5人聲押.2人交保基隆污水案元凶抓到了! 廢油回收公司5人收押民視影音 ・ 4 小時前 ・ 4
雪梨海灘槍擊案新進展！車內搜出IS旗幟 警方懷疑：槍手恐已宣示效忠
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導澳洲雪梨邦代海灘（BondiBeach）昨（14）日發生大規模槍擊案，2名兇嫌持槍在猶太節日「光明節」慶祝活動掃射，釀成1名...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
小草又來聲援！柯文哲現身北院開庭 被問「高虹安判決」反應曝光
即時中心／顏一軒報導民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案、政治獻金案，北院自15日起一連8個工作天傳喚柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京共11名被告出庭。柯文哲今（17）日上午現身法院時，面對記者詢問，怎麼看新竹市長高虹安助理費案二審被撤銷貪污罪判決一事，他微笑揮手並未多做回應，而是在小草高喊「阿北加油」的聲音中進入法院。民視 ・ 42 分鐘前 ・ 發起對話
高虹安涉詐助理費二審今宣判！她曝若「這樣判」：民眾黨新竹政治死刑
停職中的新竹市長高虹安被控2020年擔任立委時涉浮報助理酬金、加班費詐領公款，台北地院依《貪汙治罪條例》判刑7年4月、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得；全案上訴二審後，日前辯論終結，今（16）日上午10點高院將進行宣判。政治評論員吳靜怡說，如果二審宣判維持貪污認定，這就不只是高虹安個人的悲劇，也是民眾黨在新竹的「政治死刑」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36
板橋驚悚砍人案! 男因擦肩碰撞遭刺2刀濺血倒地
社會中心／吳玟誼 蔡承翰 新北報導新北市板橋今晚發生一起驚悚傷人案！嫌犯酒後醉醺醺，和被害人在巷口擦肩碰撞，嫌犯疑似不滿對方碎唸幾句，瞬間情緒失控，竟發掏出折疊刀，朝著對方的腹部、腿部各刺1刀，被害人當場鮮血四濺、倒臥在地，所幸送醫後沒有生命危險，而嫌犯也被當場逮捕，全案依殺人未遂罪嫌移送偵辦。救護車不斷鳴笛，趕到現場，只見一名男子倒在地上，旁邊還有一大灘血跡，街頭怎麼突然爆發濺血衝突，時間往回推。小巷內，一名男子走路搖搖晃晃，接著和迎面走來的路人，擦肩撞上，沒想到，衝突一觸即發，男子直接拿刀刺向對方。板橋驚悚砍人案! 男因擦肩碰撞遭刺2刀濺血倒地。（圖／民視新聞）民眾大聲呼救，好在一旁有交管的員警，立刻衝來，將嫌犯壓制，當場依現行犯逮捕。事發就在16號晚上7點多，新北板橋區新海路109巷口，兩名男子不小心發生碰撞，沒想到，喝得醉醺醺的嫌犯，不滿被害人唸了幾句，情緒失控，直接亮出折疊刀，朝對方腹部、腿部各刺一刀。板橋驚悚砍人案! 男因擦肩碰撞遭刺2刀濺血倒地。（圖／民視新聞）嫌犯有毒品、詐欺前科，這下酒後失控，差點鬧出人命，酒醒後得面對自己捅出的刑責。原文出處：板橋驚悚砍人案！ 男因擦肩碰撞遭刺2刀濺血倒地 更多民視新聞報導悚！基隆暗夜1汽車「高速衝撞女騎士」 再自撞橋墩身亡泡湯夢泡湯！宜蘭「芃芃溫泉」遊客太多 居民怒開怪手鏟除騙到國門口？日媒稱櫻花妹「台機場遭詐50美元」 移民署緊急回應民視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
基隆男"二度毒駕"撞死婦人! 五度被捕是警局常客
社會中心／陳崇翰 基隆報導基隆一周內發生兩次毒駕死亡車禍。毒駕犯嫌楊姓男子已遭到聲押，但這悲劇能不能預防呢？昨天(12/15)撞死婦人已經是他第5度遭警方逮捕，其中2次是毒駕，另外，5天前同一個路口，楊男也聲稱癲癇發作，開車衝撞藥局，基隆警方宣布，往後這類重大毒駕犯或累犯，要請檢方聲請羈押。白色小客車，就是基隆毒駕累犯楊姓男子，把道路中央欄杆撞得稀巴爛，一旁機車騎士通通傻眼，之後他繼續高速行駛，迎頭撞上正在走路的買菜婦人，使她當場失去生命跡象，接著再追撞停放路邊十多輛汽機車，現場滿目瘡痍，水果行業者更透露他一度想落跑。水果行業者（12.15）：「我們發現那個毒駕（犯嫌），還在車上準備好像打檔要開走，有人就跟警察說那人吸毒，警察就來抓他把他押下車。」釀成一死一傷的毒駕犯，現在更被翻出五天前也曾恍神差點一點衝撞藥局，店門前欄杆，車頭凹陷，員警到場時，他告訴說自己癲癇發作。肇事駕駛（12.10）：「因為我剛癲癇，我怕自己怎樣沒關係我怕撞到人，（今天怎麼會突然這樣子），沒有這兩天工作量比較多啊。」毒駕男五天前還曾駕車衝撞藥局。（圖／民視新聞）楊姓男子聲稱癲癇，警方也不疑有他，當下也沒進行毒品篩檢，是否毒駕已不得而知，但其實毒駕撞死人這天，已經是他第5次被逮。記者vs.楊姓毒駕犯嫌：「你根本沒有癲癇嘛，你是在裝的嗎。」55歲楊姓男子已被聲請，他不但是警局常客，過去前科不少，毒品、妨礙自由樣樣沒少過，更因為毒品一度入監服刑，只是上周基隆才發生毒駕撞死老翁事件，市長謝國樑才宣示毒駕零容忍，不到一周又發生毒駕撞死人，引發人心惶惶，基隆警局事發晚上展開大規模臨檢。基隆毒駕頻傳，警局高層前往城隍廟拜拜，祈福平安。（圖／民視新聞）基隆市警察局長林信雄：「希望針對這些毒駕累犯，建請羈押與預防性羈押的，一個作為來避免他，繼續有毒駕的行為，導致更多的行人，或其他的用路人，產生更大的一個傷亡。」基隆治安頻拉警報，基隆警局高層更前往城隍廟拜拜，祈福平安。但對市民而言，更想要的，應該是這樣的毒駕悲劇，別再發生。原文出處：基隆男「二度毒駕」撞死婦人! 五度被捕是警局常客 更多民視新聞報導準備藍白合？高虹安二審貪污罪撤銷 國民黨新竹市黨部回應了基隆毒駕暴衝車禍！波及多輛汽機車 女子走路遭撞致死基隆毒駕死亡車禍! 駕駛暴衝撞10多車 撞死女行人民視影音 ・ 20 小時前 ・ 2
23歲女清潔員遭賓士酒駕撞死 妹妹悲喊：我沒有姊姊了
死者妹妹16日晚間在Threads發文表示，「為什麼是我姊姊遇到這種事情？我到現在還是不敢相信這件事情是真的，明明人生才剛剛開始，明明還能一起出去玩，怎麼一覺起來就變成這樣了呢？」死者妹妹指出，看到新聞說肇事者被帶到警局問訊，酒沒醒還在睡覺，直到下午才酒醒；店面甚...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 發起對話
又是酒駕！賓士男爛醉撞垃圾車 女清潔員慘遭夾死
（記者許皓庭／台南報導）台南市安平區今（16）日上午發生一起奪命車禍。一名 48 歲鄭姓男子駕駛白色賓士車行經 […]引新聞 ・ 19 小時前 ・ 2
男酒後"亂吐菜攤"爆口角 持刀怒刺老闆"左臀縫14針"
地方中心／綜合報導花蓮一名男子酒後到處亂吐，還吐在路邊菜攤上，和老闆發生口角，沒想到他不但用力踹老闆，還拿出折疊刀刺傷對方，造成老闆左臀縫合14針，男子犯後還聯繫友人接應，搭車逃逸，還是逃不過警方法眼，犯後兩小時就逮捕到案。王姓男子黃湯下肚，竟直接吐在菜攤上，氣得老闆站起來罵人，王姓男子竟大腳一踹，用力踹老闆肚子，還拿出折疊，連刺好幾刀，砍完人就快步逃逸。警方vs.馮姓攤商：「你先去處理傷口，你被誰砍你？我不認識啊。」事發在花蓮吉安，老闆說根本不認識對方，卻被亂砍造成左臀受傷縫了十四針，還好沒有生命危險。菜攤老闆左臀縫了１４針（圖／民視新聞）警方：「外面縫了13針砍得很深。」警方調閱監視器發現，王姓男子逃往小巷弄，還打電話請朋友來接他，雙雙被逮捕到案。花蓮分局偵查隊分隊長王傑陞：「本分局獲報後，立即成立專案小組，並在案發後兩小時，成功緝獲涉嫌人及接應之友人到案，全案依恐嚇傷害及殺人未遂罪，移送花蓮地檢署偵辦。」警方調閱監視器，案發兩小時後將嫌犯逮捕到案（圖／民視新聞）酒後失控，亂吐還砍人，不只拉朋友下水，還吃上殺人未遂罪。原文出處：男酒後「亂吐菜攤」爆口角 持折疊刀怒刺老闆「左臀縫14針」 更多民視新聞報導花蓮警抓女車手! 2同夥狂飆逃逸車禍釀7傷 87歲婦慘遭波及基隆市長謝國樑.議長童子瑋 出席同場活動零互動台北市清潔隊員砍死2同事 判刑24年定讞民視影音 ・ 16 小時前 ・ 1
高虹安涉貪二審無罪 劉世芳：內政部已收到復職申請、公文正在簽辦中
新竹市長高虹安因涉嫌違反貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪案件，台灣高等法院於昨日日撤銷台灣台北地方法院一審有罪判決改判無罪。內政部長劉世芳今（17）日表示，昨天下班前收到新竹市政府的來函，請求讓高虹安恢復市長的職務，依據《地方制度法》第78條，公文正在簽辦當中。至於停職期間的薪水是否會歸還？劉世芳表示，復職以後就照常，程序上怎麼走就怎麼走。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
板橋砍人案！ 疑不滿「擦撞未道歉」 醉男竟掏刀捅人｜#鏡新聞
新北市板橋有位喝醉酒的男子，走在巷弄內跟路人擦肩撞上，下一秒酒醉男子竟然直接掏出隨身攜帶的折疊刀，砍向對方腹部、大腿，導致他現場血流如注，目擊民眾也全被嚇壞。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 1
高虹安貪污罪撤銷！民眾黨最美發言人火速貼合照：安然無恙，雨過天晴
停職中的新竹市長高虹安因立委任內涉嫌詐領助理費及加班費，一審遭判有期徒刑7年4月、褫奪公權4年。高等法院今（16）日上午宣布二審判決，依公務員登載不實判刑6月，貪污罪撤銷。高虹安回應，將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位；有民眾黨最美發言人之稱的徐千晴則直呼，安然無恙、雨過天晴，市長一路以來辛苦了。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 4