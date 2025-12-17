即時中心／高睿鴻報導

失蹤逾兩年的遺體找到了！2023年10月，有位59歲的劉姓女子遭勒斃，但遺體卻下落不明；結果，就在本（12）月7日晚間，有位22歲蔡男突然現身枋寮派出所、向警方要求自首。經了解，警方才恍然大悟，原來就是蔡男，當初在南投縣某民宅勒死劉女，並帶到彰化棄屍；但弔詭的是，當警方跟著蔡男前往拋屍地，竟遲遲無法找到目標。於是，警方後來還到公廟拜拜、盼土地公幫忙，結果竟真的馬上找到遺體。

據悉，警方即便已成立專案小組、在蔡男的指引下指認拋屍地，沒想到經仔細勘查，還是找不到遺體；於是，12月13日下午，屏東縣府警察局刑警大隊人員，只得前往屏東縣車城鄉的福安宮拜拜，盼土地公能助一臂之力。結果，事情還真如此巧合，僅在隔天14日上午，竟然馬上於彰化縣芬園鄉鴻禧橋下找到屍體；警方發現時，先是找到一個黑垃圾袋，後證實，正是裝劉女遺體的袋子，然而打開後，只剩下一堆白骨。

廣告 廣告

快新聞／遺體失蹤兩年找到了！警方拜完土地公「隔天尋獲」 開袋後剩白骨

警方及嫌犯指認拋屍現場。（圖／民視新聞翻攝）

後經警方爬梳整起案情，確認蔡姓男子目前在墾丁打工，日前自首報案，稱兩年前因財務糾紛，在南投名間失手掐死劉姓婦人；隨後，獨自將遺體載往彰化139線芬園一帶山區棄屍。南投警方查證相關失蹤紀錄後，確認有1名劉姓婦人，去（2024）年1月通報失蹤。故針對此案，屏東警方已會同南投警方，報請南投地檢署組成專案小組深入偵辦中。

經記者確認，該遺體已送入南投殯儀館相驗，發現地點為彰化139線鴻禧橋下；之所以一度找不到遺體、與蔡男指認的拋屍地有落差，警方研判，可能是因為之前颱風來襲，導致樹土掩埋，所以第一次才找不到。

另，除了自首的蔡男以外，另一位24歲的陳姓共犯也被逮捕；經初步警詢後，被依照殺人罪嫌移送，屏東地檢署向法院聲押禁見獲准。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／遺體失蹤兩年找到了！警方拜完土地公「隔天尋獲」 開袋後剩白骨

更多民視新聞報導

小草又來聲援！柯文哲現身北院開庭 被問「高虹安判決」反應曝光

不關了！鄰近居民呼聲高 台中家樂福青海店繼續營業

別上當！陸委會示警境外詐騙「這手法」升級 財損難追回

