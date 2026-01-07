遺體有外傷死因成迷！知名女星驚傳驟逝 兒悲痛證實：她身體很好

記者蔡維歆／綜合報導

美國好萊塢演員、健美運動員珍特卡（Jayne Trcka）因演出電影《驚聲尖笑》（Scary Movie）走紅，昨驚傳過世享壽62歲，消息曝光後令影迷與健美界震驚不已。

聖地牙哥法醫辦公室發言人向外媒證實，珍特卡遺體確實有外傷痕跡，但目前尚無法判定確切死因，仍待進一步調查。外媒指出，珍特卡的兒子表示，母親生前並無已知的重大疾病或健康問題，死訊來得十分突然。

珍特卡（右）因演出電影《驚聲尖笑》走紅。（圖／翻攝自珍特卡IG）

珍‧特卡於2000年上映的「驚聲尖笑」中飾演角色曼恩女士(Miss Mann)，這也是她的首部電影作品。該片由安娜法瑞絲、馬龍韋恩斯、尚恩韋恩斯、蕾吉娜霍爾與卡門伊萊克特拉主演，成為千禧年最具代表性的惡搞喜劇之一。在踏入影壇之前，珍特卡早已是健美界知名人物，80年代參加多項健美賽事。

