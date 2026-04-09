遺體腐爛難辨識！北竿「蝴蝶谷命案」1嫌遭羈押禁見

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馬祖北竿鄉爆發一起駭人聽聞的棄屍命案，為當地十多年來首見。檢警循線查獲涉案嫌犯及作案刀具，連江地檢署於8日依傷害致死罪向法院聲請羈押禁見獲准。

北竿鄉驚傳殺人棄屍命案。（示意圖／記者陳奕廷攝）

警方於3月23日接獲通報，一名家住北竿塘岐村、從事土木工程的王姓男子失蹤。村長表示，農曆春節期間多次通知王男領取贈酒，卻始終聯繫不上人，因此決定通報失蹤人口。

25日下午3時許，警方在塘岐往橋仔路段、懷道樓下方的蝴蝶谷附近草叢中尋獲一具明顯腐敗的遺體，且指紋難以辨識，檢警採集相關化學跡證進行比對，深入追查發現案情不單純，研判遺體遭人棄置，檢方協請法醫於3月29日相驗解剖，以釐清確切死因。

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經過專案小組循線追查後，已查扣疑似作案刀具一支，並鎖定涉案嫌犯。檢方於8日訊問後，認定嫌犯涉犯傷害致死罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。全案仍待進一步釐清犯案動機與細節。

該起案件撲朔迷離，根據《TVBS新聞網》報導，王男生前疑與一名通緝犯有接觸，有消息傳出王男曾出於好意讓對方借住住處，未料反遭殺害並棄屍，而該嫌犯還疑似犯案後假冒王男身分，潛往南竿活動等情事，對此，檢警都未回應，僅表示待釐清案情後再發布相關訊息。

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