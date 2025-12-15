遼寧艦海空夾擊沖繩 栗正傑分析：給日本帶來極大威脅

解放軍「遼寧號」航空母艦編隊本月在沖繩群島東方海域活動，歷時7天繞行大範圍海域並進行密集操演，日本海上自衛隊及航空自衛隊全程嚴密監控，統計期間遼寧艦艦載機起降次數高達260次，日方指控相關行動具有「危險性」。對此，退役少將栗正傑分析指出，解放軍這波海空聯合作戰規劃縝密，對日本構成極大威脅。

遼寧艦。（圖／路透社）

栗正傑14日在中天節目《中天辣晚報》中分析，此次行動對日本而言將構成極大威脅，「光是這一波力量就已相當吃力」。他指出，此次行動不僅有遼寧艦航艦編隊，還搭配轟炸機參與，兩者皆屬於戰略級攻勢武器，並非單純防禦性部署。殲-16等主力戰機同樣具備戰略意涵，整體行動呈現明確的海空聯合作戰態勢，規劃縝密、分工精細。

栗正傑表示，大陸採取戰區制運作，北部戰區本就整合陸、海、空三軍資源，遼寧艦隸屬北部戰區，不可能出現海軍、空軍各自為政的情況，此次行動必然是聯合規劃、同步執行。他進一步分析，相關演訓也顯示與俄羅斯形成戰略呼應的態勢，路線上由中方艦隊走日本西側、轟炸機於東側活動，對日本形成夾擊壓力。

遼寧艦搭配空軍聯合作戰。（圖／新華社）

栗正傑強調，日本作為島國，最擔心的正是遭受海空聯合攻擊，因此長期積極強化海、空軍戰力，相對之下，陸上自衛隊並非其主要強項。若此次操演視為實戰化演練，重點即在於模擬對日本本土發動攻勢。他指出，轟-6K轟炸機可掛載「長劍-20」巡弋飛彈，射程可達2000公里，幾乎涵蓋整個日本列島。

栗正傑說明，轟-6K作戰半徑約3500公里，搭配巡弋飛彈後，攻擊範圍更為擴大。此外，遼寧艦編隊中隨行的055型大型驅逐艦，具備多達122具垂直發射系統，整體火力投射能力相當驚人。他直言，若將上述戰力整合運用，對日本而言將構成極大威脅，「光是這一波力量就已相當吃力」，凸顯區域安全情勢持續升溫，也難怪日方對相關行動高度警戒並表達關切。

