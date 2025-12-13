遼寧艦演訓日嗆沒訊息 蔡正元揭真相：高市感受到強大壓力

日本政府8日就大陸「遼寧號」航空母艦艦載機在公海以雷達照射自衛隊F15一事提出嚴正抗議；大陸則主張訓練合法合規，並反指日方擅闖演習、刻意炒作情勢。圖為遼寧號航空母艦。（圖／路透）

中國大陸上周在演訓中以雷達照射日本軍機，事後澄清已事先向自衛隊方面通報航母「遼寧艦」艦載機起降訓練的音訊，不過日方主張「沒有足夠的資訊」。對此，國民黨前立委蔡正元痛批，是日本有鬼刻意抹黑中國，因為遼寧艦明明是從從容容，並沒有「神出鬼沒」。

蔡正元在昨（12）日播出的中天節目《全球大視野》透露，針對日方所說遼寧艦神出鬼沒，他不太同意，「明明就從從容容，他也沒有開得特別快，也沒有開得特別慢」，因此認為這個形容詞是日方心裡比較有鬼。

蔡正元進一步說道，遼寧艦後面跟了一個日本的驅逐艦「照月號」在監視，因為遼寧艦在12月6日進行起降演習，地點在宮古海峽以東，在大東群島以西的海域裡面，有借用國際16號頻道，是國際海事組織所規定的158.6千赫頻道，如果有任何緊急事項、要操演船隻或飛機，甚至要實彈射擊，通通要在16號頻道做全球廣播，「讓全世界知道你在幹嘛」。

蔡正元指出，遼寧艦做了通報，日本防衛相小泉進次郎卻表示沒收到訊息，讓他質疑「是你們底下的沒有給你訊息，還是你根本就不想找訊息，就直接要誣賴中國」，等到大陸拿出錄音帶，又說資料不夠詳實，痛批根本是瞎掰到底，因為大陸沒有實彈射擊，就不需要講那麼詳細，何況日本的照月號都很清楚遼寧艦在哪，「它是亦步亦趨保持一定的距離在跟蹤」。

蔡正元分析，小泉進次郎製造這個事端，在日本的民調是上升的，凌晨2點鐘還開記者會，被日本媒體炒作讚「這個防衛大臣真好啊」，結果嚐到甜頭就開始賣乖，打電話給美國戰爭部長赫格塞斯抱怨，結果赫格塞斯愛理不理的，派出B-52伴飛，但卻飛去日本海，「那跟中國有什麼關係啊？離中國很遠欸，所以就表示赫格塞斯也在應付他嘛」，而日本首相高市早苗說要見川普，但川普沒有回應。

蔡正元認為，這場遼寧艦的爭端都是日本刻意要抹黑中國，接下來中俄轟炸機的聯合演訓，是第10年的第10次，只是今年沿著黃海、東海飛行而已，當然會給日本帶來更大的壓力，因為日本想要再軍事化，要北從青森或北海道，南到與那國島，建立一系列的導彈基地，包括防空導彈、反艦導彈、陸空導彈。

蔡正元解釋，防空導彈準備裝的是射程超過300公里，如果裝在與那國島，就封鎖了台灣海峽的空域，也封鎖到鵝鑾鼻，就是表示封鎖了巴士海峽，往北封鎖宮古海峽；另外，反艦導彈也可以做陸空導彈，就是日本的12式反艦導彈，以前射程只有900公里，現在增加到1500公里，從石垣島要攻打上海的時候，直線距離只有950公里，其他的更不要講福州、廈門等，都在攻擊範圍裡面，擺明是針對中國而來的，所以中國生氣是有道理的。

蔡正元直言，中國和俄羅斯的巡航，其實就是針對日本的飛彈攻擊鏈，所以整體來講日本會感到威脅，中俄此次轟炸機的聯合演訓，是在對高市早苗和小泉進次郎，以及日本右派的勢力，給予強大的壓力。

