遼寧艦編隊遠赴日本大東島遠海長航 國軍緊盯山東艦動向

遼寧艦編隊遠赴日本大東島遠海長航。

中共解放軍遼寧號（舷號16）航母編隊目前正在日本大東群島海域進行「遠海長航」，未來也將會轉向台灣東部的西太平洋執行「海空聯訓」，但是否會與中共另一艘航母山東號（舷號17）會合，對台實施雙航母戰訓，國防部資深官員雖不願說明，僅強調國軍目前正緊盯山東艦動向。

對於遼寧艦航母編隊一反常態，沒有在穿越宮古島後進入西太平洋，反而是轉向東北方的大東島，直接在日本本土與大東島之間海域航行，並進行高強度的戰機起降，甚至遼寧號艦載機殲-15，兩度對航空自衛隊的F-15實施「火控雷達鎖定」一事，國防部資深官員指出，日本首相高市早苗的「台灣有事」說引發中共在經濟、外交上的抗議後，此次仿美國的「自由航行權」對日方實施實質性的軍事威脅與恫嚇。

官員更進一步指出，此次遼寧艦不尋常的軍事行為對美國的威脅最嚴重，其中包括美軍在太平洋的戰略樞紐的沖繩，其三個基地包括美國空軍在東亞最大的軍用機場嘉手納空軍基地 (Kadena Air Base)；美國海軍陸戰隊的普天間海軍陸戰隊航空基地 （MCAS Futenma）；及漢森營 （Camp Hansen）和考特尼營 （Camp Courtney）陸戰隊營區和訓練基地，都在遼寧艦編隊的巡航勢力範圍內，甚至是美國海軍第七艦隊的母港橫須賀海軍基地（Yokosuka Naval Base），也是第一次有中共解放軍艦母編隊最接近的一次，因此，此次遼寧號航母編隊的軍事行為，事實上是針對美軍。

至於遼寧號在沖繩本島至大東島之間航行，並進行艦載機的起降，並對日本監控的戰機進行火控雷達的鎖定場景，是否會發生在台灣海峽?官員直言，這種場景是絕對會被使用在台灣海峽之中，因為中共就想試探我國軍部隊的反應時間及反應模式，但我方一切依據戰備規定執行所有有挑釁行為。



