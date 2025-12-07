遼寧號戰機對日本戰機「死亡凝視」半小時：殲-15與F-15J在沖繩外海上空發生什麼事？

日本防衛省7日凌晨發布消息：中國海軍航空母艦「遼寧號」的艦載機殲-15，6日兩度對航空自衛隊的F-15實施「火控雷達鎖定」，尤其第二次鎖定的持續時間竟長達半小時之久。在日本首相高市早苗針對「台灣有事」發表強硬言論的一個月後，北京似乎再度升級「切香腸戰略」、以遊走在戰爭邊緣的「極限施壓」測試東京底線。

根據防衛省公布的細節，這場空中對峙發生在沖繩本島東南方的太平洋上空，這裡正是連接第一島鏈與第二島鏈的關鍵海域。解放軍對自衛隊的第一次火控雷達鎖定，發生在12月6日下午4時32分至35分。一架從航空母艦「遼寧號」起飛的殲-15戰機，對執行緊急升空任務的日本空自F-15戰機進行了火控雷達照射。

然而，真正讓人背脊發涼的是第二次鎖定。稍晚的6時37分至7時08分，另一架自衛隊的F-15戰機遭到火控雷達斷續鎖定。長達31分鐘的時間裡，日本飛行員的座艙內，雷達告警接收機（RWR）恐怕處於長時間的蜂鳴狀態。「火控雷達」（Fire Control Radar，又譯「射控雷達」）與一般的搜索雷達截然不同，在國際軍事慣例中往往被視為「模擬攻擊」，距離實戰開火僅有半步之遙。

新聞小辭典：火控雷達（Fire Control Radar, FCR） 又稱射控雷達，與一般廣域搜索雷達不同，火控雷達使用高頻率、窄波束的電波，能精確追蹤目標的方位、距離、高度和速度。當火控雷達「鎖定」目標時，通常意味著攻擊系統（如飛彈或機砲）已完成數據解算，隨時可以開火擊中目標。在軍事行動中，無故對非敵對目標使用火控雷達鎖定，被視為極具敵意的挑釁行為，等同用上了膛的槍指著他人的頭。

日本防衛大臣小泉進次郎（Shinjiro Koizumi）在7日凌晨的緊急記者會表示：「這是超出航空器安全飛行必要範圍的危險行為，極其遺憾。」小泉表示防衛省已向中方提出強烈抗議，並強烈要求中方防止此類事件再次發生。日本放送協會（NHK）指出，這也是日本防衛省首次公開宣布中國軍機用火控雷達照射自衛隊飛機。​

為何是現在？「高市衝擊」後的餘震

要理解這次事件的嚴重性，不能只看雷達螢幕，必須將目光投向東京永田町與北京中南海的政治角力。因為就在一個月前，日相高市早苗在國會針對「台灣有事即日本有事」做出了比前任更為具體且強硬的答辯，以構成「存立危機事態」明確觸及了日本軍事介入台海危機的法律邊界。這番言論被北京視為踩踏紅線，中國外交部隨即要求日方「撤回發言」。

然而素有「東京鐵娘子」之稱的高市早苗拒絕退讓，日本政府堅持「答辯內容未改變向來的既有立場，無撤回必要」。這種外交上的硬碰硬，導致日中關係迅速降至冰點。因此這次殲-15的火控雷達照射，可以被解讀為北京對高市內閣的一次「軍事施壓」，展示中國的航艦戰鬥群有能力在西太平洋對自衛隊構成致命威脅，同時測試高市政權在面臨實際軍事摩擦時的承受力與反應速度。

《日本經濟新聞》的主筆峯岸博指出，火控雷達照射的目的是在發動攻擊前精確測量目標的方向和距離，根據國際法的常識，遭到火控雷達鎖定的一方可以採取自​​衛措施。這次的危險事態也讓人想起2018年12月發生在日本海上自衛隊P-1巡邏機在能登半島外海被韓國海軍艦艇照射的事件，延長了當時日韓之間的衝突。直到2024年6月，日韓兩國的防衛大臣才擱置相關調查，採取防止類似事件再次發生的措施，才讓整起事件終於落幕。

「遼寧號」去哪兒？

此次涉入火控雷達爭議的「遼寧號」航空母艦編隊，早在12月5日便通過與那國島與西表島之間，進入太平洋。隨行的還有三艘飛彈驅逐艦，組成了具備完整防空、反艦能力的打擊群。根據《詹氏防衛年鑑》，這次鎖定日機的殲-15戰機，是基於俄羅斯蘇愷-33（Su-33）改造而成的重型艦載機，最大航程可達3500公里。日本放送協會指出，雖然遼寧艦甲板的滑躍起飛方式限制了掛彈量與油量，但在沖繩東南方海域起飛的殲-15仍具備了包夾日本西南諸島的能力。

對於日方的指控，中國海軍發言人王學猛海軍大校表示，中國海軍遼寧艦航母編隊日前在宮古海峽以東海域「正常組織艦載戰鬥機飛行訓練，事先已公佈訓練海空域」。反倒是日本自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全，「日方有關炒作與事實完全不符，我們嚴正要求日方立即停止污衊抹黑，嚴格約束一線行動。中國海軍將依法採取必要措施，堅決維護自身安全和合法權益」。

澳洲防長聲援日方

就在雷達事件曝光的同時，小泉防衛大臣7日也會見了來訪的澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）。兩人不僅確認了將建立新的情報共享與飛彈防空合作框架，馬爾斯更直接對雷達事件表達「昨晚發生的事件極其令人擔憂」，強調「日本和澳大利亞將共同努力，實現自由開放的印太地區。我們期待與日本合作，並支持日本維護基於規則的國際秩序」。

馬爾斯在東京表示：「我們將以冷靜沉著的態度回應中國的此類行動，努力維護該地區的和平與穩定。」小泉進次郎則在聯合記者會上表示：「我們將採取一切可能的措施，確保我國週邊海域和空域的警戒和監視活動，並希望與中方國防部門保持密切溝通。」

NHK指出，日本和中國政府已經開通了熱線，允許雙方的國防當局直接溝通，防止自衛隊和解放軍之間發生意外衝突。這條熱線是中日防衛部門之間「海上和空中聯絡機制」的三大組成部分之一，於2023年5月開始運行。但日本防衛省沒有透露這起火控雷達照射事件，雙方是否使用熱線溝通。

