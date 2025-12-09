遼寧號於日本ADIZ區演訓 小泉嚴正抗議

日本防衛大臣小泉進次郎。(小泉進次郎X)

日本防衛大臣小泉進次郎表示，中國海軍航空母艦「遼寧號」本月6日至7日率多艘艦艇穿越沖繩本島與南大東島之間海域，首次自該航道向東北方向行進，並密集進行艦載機起降訓練。





防衛省最新公布的航線示意圖顯示，遼寧艦多次停留並迴繞於日本航空識別區（ADIZ）內，日方認為此舉具有明顯挑釁意味。





根據航線圖，中方艦隊5日午後自久場島外海向南推進，6日清晨通過宮古島北方海域後，再折向東北方向進入沖繩—大東島一帶活動，7日持續向東北移動。

防衛省指出，遼寧艦艦載戰鬥機與直升機在此期間進行超過100次起降，其中大部分操作均落在日本ADIZ範圍內，刻意與日本自衛隊警戒線高度重疊。





小泉進次郎強調，中國此類行動目的在於提升航母編隊遠洋作戰能力，同時透過在日方識別區內高頻演訓，施加戰略壓力。「這是典型的挑釁性軍事操作。」他說。





針對此波活動，日本已派遣海上自衛隊第6護衛隊「照月號」監視，中國艦載機起降時，航空自衛隊更多次緊急升空因應。值得注意的是，6日曾發生中方戰機起飛後以火控雷達鎖定日機的事件，日方已向中國提出強烈抗議。





小泉重申，日本將持續以冷靜但堅定態度應對，同時強化對周邊海空域的警戒監視，並維持與中國防務系統溝通，以避免局勢升級。

日本防衛省公布中國遼寧號航線圖。(日本防衛省)