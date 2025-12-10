遼寧號航母編隊在日本海域軍演 國防部：山東、福建2航母未出港

國防部參謀本部情次室情研中心管制長羅正宇上校證實，山東號、福建號航母均未出港。（圖／王烱華攝）

中共解放軍遼寧號（舷號16）航母編隊目前正在日本周遭海域進行海空聯合遠海長航軍演，外界均關心山東號（舷號17）或福建號（舷號18）出港，與遼寧號航母在台灣周邊海域進行雙航母軍演，擴大對台進行武力威懾。但國防部今天（10日）證實，目前沒有發現山東號和福建號有任何要出港的行動，但國防部仍密切注意中共航艦動態。

面對中共解放軍在日本進行的海空遠海長航軍演，國防部參謀本部情次室情研中心管制長羅正宇上校表示，國防部掌握遼寧號航母6日經由宮古海峽進入西太平洋進行航訓任務，期間有執行艦載機起降，國防部將會密切關注中共與日本的軍事互動情形發展。

廣告 廣告

對於日前有媒體指稱中共解放軍正在進行「百艦齊發」的軍事行動，羅正宇強調，共軍在東海、台海、南海以及西太平洋的演訓活動和數量規模，國防部均有掌握，也會依照敵情變化評估可能行動。

羅正宇表示，國防部持續利用聯合情監偵機制，密切掌握共軍所有動態，除了軍事動態外，也會參照政治、經濟等發展，以及相關的預警徵候，審慎評估敵可能行動，適切應處。

至於中共山東、福建航母動態，羅正宇說，國軍密切注意中共航艦動態，以及掌握可能行動與徵候，目前沒有發現山東號和福建號有任何要出港的行動。

至於遼寧號航母艦載機殲-15戰機在6日兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射一事，空軍督察長江義誠少將表示，針對雷達照射部分，空軍平常在接戰規則裡面，都有詳細律定相關原則「平常我們在訓練中是不會以雷達來照射任何不明飛機，或是敵機的狀態。」



回到原文

更多鏡報報導

遼寧艦編隊遠赴日本大東島遠海長航 國軍緊盯山東艦動向

美國防授權法案刪除台灣參加環太軍演 戰略學者揭仲：值得我方注意警訊

解放軍機艦首度接近日本美第7艦隊母港 向美日台示威