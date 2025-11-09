遼寧號、山東號沒有的「氣泡」 栗正傑：控制彈射起飛

搭載的戰機可以採用傳統方式起飛，大陸第一艘配備電磁彈射系統的航艦福建號（18號），5日在海南島三亞正式成軍。與解放軍原有的航艦相比，退將栗正傑指出福建號的特別之處。

配備電磁彈射系統的福建號航艦正式成軍。(圖/中國軍網)

栗正傑在8日的中天節目「中天辣晚報」上表示，福建號甲板上配備的彈射綜合控制站，如同「氣泡」；山東號（17號）跟遼寧號（16號）航艦則沒有「氣泡」，因為是採滑跳式起飛，所以常看到山東號、遼寧號甲板上穿著黃色背心的人說可以起飛了，飛行員就直接起飛。滑跳式起飛完全依靠本身的動力，飛機沿著艦艏上翹的滑跳甲板起飛，但戰機能夠攜帶的油、彈等重量，就無法像彈射起飛的戰機那樣多。

栗正傑說，彈射起飛的航艦為什麼要有「氣泡」？山東號、遼寧號配備的是殲15型戰機，福建號彈射起飛的則是殲15T型，T代表彈射，戰機的鼻輪多了1具彈射連桿，再勾在彈射器上，透過滑軌牽引彈射器把飛機推出去，所以動作必須非常縝密，而從「氣泡」內可以看到鼻輪的位置。

栗正傑；圖右為上升中的 彈射綜合控制站 。(圖/中天新聞)

栗正傑表示，福建號是全世界第一艘可以電磁彈射五代機的航艦，甚至有可能是第一艘可以彈射無人機的航艦。他說，因為93閱兵時大陸展示的攻擊21型無人機，機翼可以折疊，代表要上航空母艦，因為機翼可折起，在航艦上才能停放比較多。

栗正傑指出，福建號可以彈射攻擊21型無人機，對美國的壓力就很大。他說，航艦的防禦範圍大概周邊400公里，因為艦載機的作戰半徑及空中預警機的雷達偵蒐範圍大概400公里。以福建號的能力來講，攻擊21型則是4000公里，如此福建號未來偵搜、打擊的範圍可以擴大到4000公里，對美國來講壓力就很大了。

