「遼寧號」航艦編隊在沖繩東方繞大圈 艦載機起降達260回

〔記者羅添斌／台北報導〕中國「遼寧號」航艦與多艘水面艦自本月6日穿越進入宮古海峽後，就在沖繩群島東方海域活動，歷經7天繞大圈丶並在海上操演之後，於12日再次穿越宮古海峽，但全程遭到日方海上自衛隊丶航空自衛隊的監控掌握及應對，根據日方統計，在這7天的航行操演期間，「遼寧號」航艦艦載機起降共達260回。

「遼寧號」航艦在沖繩群島東方海域活動期間，還與長途飛行而來的中國、俄羅斯轟炸機編隊，進行了海空聯合演練，意圖展示其具有區域拒止及阻擋美軍介入的作戰肌肉。日媒更報導指出，中俄兩國的轟炸機，穿越沖繩本島和宮古島之間並進入太平洋後，首次採取了朝向東京方向的異常飛行路線。其中，中國軍機是可搭載核巡航導彈的改良型戰略轟炸機，推測目的是「炫耀其擁有轟炸東京的能力」，這也讓日本政府開始加強戒備。

廣告

日本防衛省早在12月5日，當中國「遼寧號」航艦與多艘水面艦的航向，由東海往南再轉東南方向時，就全程觀察其編隊動向，果不其然的是，「遼寧號」航艦編組在12月6日就由西向東穿越了宮古海峽，隨後又轉往東北方向航行，沿著沖繩本島丶奄美大島外海航行，12月7日到達本次航行任務的最北端之後，就開始以順時針繞大圈的方式，繞著沖繩群島東方的大東島航行，直到12月12 日由西向東方向，再次穿越宮古海峽。

一名日本海上自衛隊退役自衛官8日在X平台發文，將日本防衛省公布的遼寧號航跡圖和海上保安廳發布的水路通報及航行警告位置圖重疊，「似乎可以推斷他們有意侵入美軍和自衛隊公布的訓練海空區域，並進行航母起降訓練，擾亂了自衛隊和美軍的訓練，構成挑釁行為。」

中國外交部發言人郭嘉昆完全不認為是中方在挑釁，還在記者會上反問，日本自衛隊戰鬥機「為什麼要出現在相關區域」？「是不是在刻意滋擾中方正常演訓活動，製造緊張事態」？

