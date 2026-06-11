遼寧鞍山大雨、冰雹齊發 馬路變成「冰雹河」

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中國遼寧近日出現強對流天氣，大雨、強風、雷電與冰雹齊發。（圖／微博@四川觀察）





中國遼寧近日出現強對流天氣，大雨、強風、雷電與冰雹齊發。由於降雨持續，落地冰雹來不及融化便隨雨水匯流，形成罕見的「流動式冰雹河」。

從高處俯瞰，大量冰雹覆蓋道路，幾乎看不見路面，車輛只能緩慢前進。遼寧鞍山地區雖然冰雹顆粒不大，但降下的數量相當密集。在雷電、強風與豪雨夾擊下，民眾目擊冰雹隨著積水不斷漂流，讓不少駕駛誤以為自己正在河中行駛。

有駕駛表示，眼前景象令人難以置信，不禁驚呼這是什麼情況。另一輛車的擋風玻璃及車窗上布滿遭冰雹打落的樹葉，天窗周圍也堆積著大小不一的冰雹。駕駛表示，自己明明是在開車，卻感覺像在河裡行駛，前方全是冰雹與積水。

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由於水流湍急，部分駕駛只能減速停車。有人表示，地面上流動的並非一般積水，而是大量冰雹，瞬間降雨量實在太大，車輛停在原地時，甚至有置身海上、搭船航行的錯覺。

遼寧冰雹災情擴大 果農損失慘重

這條流動式冰雹河的形成原因，主要是持續降雨導致地面冰雹來不及融化，進而隨雨水匯流流動。

強降雨與冰雹也重創當地農業，部分果園正值收成前夕，卻因冰雹侵襲損失慘重。地面滿是遭冰雹打落的櫻桃，果農看著散落一地的果實相當無奈。有果農表示，地上的櫻桃全都是被冰雹打落的。

除了果實掉落，部分櫻桃還出現果肉破裂、樹枝折斷情形。有果農估計，損失金額高達人民幣20萬元，約新台幣90多萬元。

強對流天氣影響範圍廣泛。在廣東中山一處社區停車場外牆遭大水沖破，雨水瞬間灌入停車場，三角錐隨水漂流，多輛停放車輛成為泡水車。受影響車主表示，相關求償問題至今仍未獲得解決。

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