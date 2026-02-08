遼政務窗口員工 8年收1614萬好處費 不送錢就拖延刁難

遼寧省7日發布針對全省住建系統破壞營商環境問題反映強烈情況通報，共發現問題5573個、問題線索1310件。其中，省住建廳駐政務大廳工作人員王某某，窗口接件時對送錢的當天轉辦，不送的以各種理由搪塞拖延、故意刁難，8年收取好處費1614萬元人民幣（約232美元）。政務窗口一線人員竟能藉吃拿卡要、以權謀私斂財並累積出巨額財富，驚呆媒體和網民。

據遼寧日報報導，該省針對全省住建系統破壞營商環境問題反映強烈的情況，2025年10月21日至2026年1月16日，省委巡視組對省住房和城鄉建設廳黨組開展了專項巡視，同步聯動全省115個巡察組對市、縣（市、區）兩級住建部門黨組織開展了專項巡察。專項巡視巡察發現問題5573個、問題線索1310件，受理主動投案90人，推動邊巡邊查問題線索176件，留置122人，同時推動全省建章立制384項，取得了階段性成效。

廣告 廣告

專項巡視巡察過程中發現的突出問題，主要有：一、政務服務過程中吃拿卡要、以權謀私：省住建廳駐政務大廳工作人員王某某，窗口接件時對送錢的當天轉辦，不送的以各種理由搪塞拖延、故意刁難，8年收取好處費1614萬元；二、輪番檢查騷擾企業：省市區住建部門2024年2月以來，對阜新一企業投資建設項目在14個月施工期內輪番檢查16次，其中省住建廳六次，阜新市住建局、海州區住建局各五次，最短間隔三天。及同一事由多次重複處罰等。

通報稱，上述突出問題和典型案例，暴露出有的部門和幹部權力觀扭曲，服務意識淡薄；檢查執法不規範，濫用自由裁量權，給企業添堵；頻繁檢查、變相檢查，給企業增加負擔；把公權當私器，雁過拔毛，讓企業和群眾深受其害。這些行為嚴重損害公平正義、破壞營商環境，必然受到黨紀國法的嚴厲懲處。

新京報評論指出，身為政務大廳工作人員，王某某將為民服務的窗口異化為「斂財口袋」，不僅暴露出有的部門和干部權力觀扭曲、服務意識淡薄，也警示腐敗不分職位高低、崗位大小，政務服務「最後一公裡」更不能成為監督盲區。王某某8年斂財1614萬元，僅僅是負責「窗口接件轉辦」等事項，就如此肆無忌憚，可見其囂張程度。如何從機制層面揪出更多的「王某某」、防止類似事件再次發生，顯然是一個需要當地相關方面嚴肅對待的治理考題。

更多世界日報報導

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣