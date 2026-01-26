避之唯恐不及？命理師點名4星座 買凶宅有望發財
有些人聽到「凶宅」就敬而遠之，但也有人反而因此撿到便宜、甚至翻身致富。命理師小孟老師就點名，有4個星座天生膽子大、心態特殊，不僅敢買凶宅，還有機會靠凶宅投資賺進財富。
第一名 射手座
小孟老師表示，射手座的人有時真的「少一根筋」，即便聽到怪聲音，也會先懷疑是不是自己聽錯。而天性樂觀、知命隨緣射手座，常告訴自己「人比鬼恐怖」，正是這種神經大條的性格，讓他們住在凶宅裡也能毫無感覺，一天過一天，反而成為他們的優勢。
第二名 獅子座
小孟老師指出，獅子座在運氣跌到谷底、又缺錢的時候，反而會抱持「反正爛命一條」的心態，覺得沒什麼好怕的，且獅子座本身韌性強，認為事情又不是自己造成的，只要對另一個空間的靈魂保持敬畏之心，就不會有太多恐懼，也因此敢住、敢撐。
第三名 摩羯座
小孟老師說明，摩羯座精於計算、也很會撿便宜，若凶宅位在高級地段，對摩羯來說反而是誘因。加上不少摩羯座具有靈性特質，只要把房子重新裝潢得美輪美奐，再請命理師進行淨化、加持，他們就能安心入住，但前提一定是「地段夠好」。
第四名 雙魚座
小孟老師認為，部分雙魚座若有投資想法，會認為買凶宅出租也能賺錢，甚至聽信「凶宅能轉運」的說法，願意嘗試。若房子出租給房客三、四年都平安無事，雙魚座才會考慮自己住進去，這種「代住觀察期」的做法，正是雙魚座獨有的冒險模式。
