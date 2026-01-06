避人獸衝突 玉管處跨機關合作 監測黑熊

台灣黑熊數量穩定回升，顯示保育有成，然而近年黑熊族群逐漸向低海拔擴散，人熊互動頻率增加，成為新的保育隱憂。玉山國家公園管理處、林業及自然保育署嘉義分署、台大實驗林管理處6日在玉山國家公園塔塔加遊客中心簽署合作備忘錄，建立跨機關、跨領域夥伴關係。

北起南投水里、南至嘉義後庄，由台21線與台18線構成的新中橫公路，於塔塔加地區交會，沿線涵蓋塔塔加遊憩區，並串聯阿里山國家森林遊樂區及國家風景區，全線分別由玉管處、台大實驗林管理處及林保署嘉義分署分工管理。

該區域珍稀物種繁多，形成重要的生態廊道，包括阿里山山椒魚、台灣黑熊，以及近年取食人類食物頻率增加的黃喉貂、台灣獼猴。相關保育與監測工作亟需跨機關合作、整合資源，才能發揮整體成效。

3單位未來將共同推動生態保育、學術研究、環境教育及公民科學等工作，聚焦台灣黑熊、阿里山山椒魚及過境猛禽等物種與類群的保育教育議題，並加強新中橫公路沿線人獸衝突預防、公民科學推廣等。

後續也將共同辦理相關宣導活動與環境教育課程，彼此支援專業人力，合作進行人員訓練與生態調查，期望整合跨單位資源，提升生態保育與環境教育成效，同時降低人獸衝突風險，減緩遊憩壓力對生態環境造成的影響。

玉管處處長盧淑妃表示，此次合作備忘錄是三方深化合作的重要起點，彼此生態系相互連結，面對共同的保育課題；更重要的是，三方皆秉持自然保育的核心價值，累積許多值得學習與交流的經驗，期盼相輔相成、攜手成長，共同守護台灣珍貴的山林生態。