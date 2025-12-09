避免不宜內容侵害！構建社會安全網第一環 影視分級教育宣導向下扎根

生活中心／綜合報導

台北影音公會多年持續推動節目分級觀念，並逐年擴大宣導層面，從影視產業端延伸至大專院校與中小學教育現場。（圖／翻攝畫面）

在影像內容高速擴散的時代，從電影、戲劇、紀錄片到短影音，各式畫面可在數秒內穿越不同平台、落入各年齡層觀眾眼前。內容接觸界線日益模糊，也讓「如何正確理解內容分級」成為兒少保護與媒體識讀教育的關鍵課題。



台北市影音節目製作商業同業公會長期推動內容分級，並在文化部影視司指導下，近年加速深化影視分級教育版圖。不僅持續在影視產業、院線與大專院校宣導，也把分級觀念帶入教育現場，推動向下扎根。這兩年年公會走入國中小，帶領學生拆解分級符號、辨識內容元素，並透過案例說明「不越級觀影」與自我保護的關係。



教師回饋指出，學生首次理解分級不是「大人的規範」，而是協助他們判斷媒體內容的重要工具；許多學生也在課堂中意識到暴力、驚嚇、性議題與不當語言等影像元素，可能對心靈造成壓力，分級因此提供了必要的判斷起點。



根據「內容風險與分級研究」調查，兒少接觸的影像內容風險逐年升高。檢舉資料顯示，「色情內容」「不當內容」「暴力內容」多年名列前茅，短影音、直播與網路影片更是主要來源。研究指出，內容風險並不集中於特定平台，而是普遍存在於多元影像環境中，使內容分級與媒體識讀教育更加迫切。



台北影音公會表示，內容分級的核心精神在於「讓觀眾知道自己正面對什麼」。分級制度並非限制創作或壓縮表現空間，而是一套協助觀眾理解影像風險、提升自我判斷能力的社會機制。多年來，公會也在會員代表大會向影視從業者宣講分級制度，使創作者理解內容呈現可能帶來的社會影響，在創作自由與公共責任間取得平衡。

台北影音公會長期推動內容分級，從影視產業、院線到大專院校，近年來更深根中小學。（圖／翻攝畫面）



研究資料亦指出，國際主要國家普遍強調內容揭露與情節提示的重要性，並視分級為兒少保護的必要制度。例如英國採跨媒介一致分級模式，澳洲要求明確揭露暴力與語言強度，韓國則以自律與監理並行。整體趨勢顯示，內容分級不僅是技術性規範，更是維護媒體環境秩序的關鍵工具。



台北影音公會指出，隨影像內容量持續攀升，希望未來能在相關部會的支持下擴大分級教育觸及層面，強化校園識讀能力，協助兒少建立「看得懂、選得對」的媒體使用習慣。公會認為，當更多人理解分級的價值，社會才能逐步形塑健康、安全且值得信任的影像環境。

