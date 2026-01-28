避免中日衝突激化！日本官方勸阻漁民赴釣魚台海域

編譯林浩博／綜合報導

日本首相高市早苗去年11月的「台灣有事」言論，引發中日關係緊張。為避免與中國擦槍走火，日本官員私下勸阻漁民前往雙方有主權爭議的釣魚台列嶼海域。

中日兩國的最大主權紛爭地點──釣漁台列嶼。（圖／翻攝自X平台 @robkajiwara）

放行釣魚台捕魚？日本放與不放的兩難

路透27日報導，自從去年底，多名石垣島漁民都遭到了日本官方的私下勸阻。此舉打破了東京長年的做法，以往政府對漁民駕船至釣魚台海域捕魚，順便宣揚日本主權，都是採取睜一隻眼、閉一隻眼的默許態度。

現年76歲的漁民仲間均，身兼石垣市市議員，他與另外3名同行都收到了勸誡。中日兩國都聲稱對釣魚台擁有主權，因此也成了這兩大亞洲強權一直以來的衝突點。如今又因為因高市「台灣有事」論，雙方爆發外交風波。美國總統川普為了保住與中國的貿易休兵，在11月與高市的通話，也要求對方別再刺激北京。不過，路透無法確認，這些日本官方對漁民的請求，是出自高市政府的本意，還是受到了盟友美國的壓力。

高市的辦公室與日本外務省，都拒絕回應記者的相關詢問。外務省顧左右而言他，只是重申尖閣諸島（日方對釣魚台的稱呼）為日本固有領土，並多次就中國的侵犯提出外交抗議。

路透訪問了漁民、官員和國安專家等12人，他們一致認為，是否放行漁民赴釣魚台捕魚，讓日本左右兩難。一方面，釣魚台列嶼為日本實際控制，藉由放行漁民捕魚，可彰顯日方的控制權，但也帶有與中國海警船對峙，造成衝擊急遽升溫的風險；另一方面，若日方退縮，受訪者當中也有人警告，將讓中國更加強勢主張主權。

中國外交部告訴路透，部分日本右翼人士以「捕魚」為名，多次試圖闖入釣魚台水域，以「煽動與製造麻煩」。但中國也稱，此議題應透過對話與協商解決。美方則不願回應川普與高市通話的相關提問，僅強調美國反對單方面改變東海現狀。

中共官媒《環球時報》醜化日本首相高市早苗的漫畫，圖中她搭乘寫有「軍國主義」的坦克衝下山崖，警告意味濃厚。（圖／翻攝自X平台 @globaltimesnews）

高市官員警告：小事件恐引發戰爭

從高市言論引發中日緊張的那個月起，漁民開始接到了官方的規勸。「尖閣諸島保護協會」資助了仲間均赴釣魚台的捕魚行，會長林琦宏明表示，他接獲海保廳官員的要求，終止月底仲間均去釣魚台的計畫。最終仲間均無奈答應。

53歲漁民金城和司，同樣規劃自11月26日起的一週出航中，在釣魚台海域捕魚。可就在他啟程的前一刻，他人都到了海上，也接到多名官員勸他遠離釣魚台。金城稱：「他們從前都不會這樣說。」金城坦承，在他回航途中，有短暫穿過釣魚台水域，但他並未停留捕魚。

又過了幾週，曾在協會擔任顧問的財相片山皋月，在東京接見了漁民仲間均。兩人會面了20分鐘，片山關切仲間到釣魚台的航程，語帶警告地說：「小事件是可能擴大，並引發戰爭。」

仲間回憶：「她真正想說的是，她不要我去（釣魚台）。」

片山的辦公室拒絕就該場會面發言。海保廳承認，出於必要，有知會相關各方釣魚台海域的安全情況，但不願透露細節。

中國的海洋主權聲索範圍，包括整片南海與台灣海域，以及釣魚台一帶的東海海域。（圖／翻攝自X平台 @rutasosabu）

會捲入美國的衝突

石垣市長中山義隆表示，日方顯然憂心漁民被中國拘留或攔檢，尤其正值中日關係緊繃的非常時期。中山說：「如果有人被拘留，這會成為更大的國際事件，我想這是政府所想避免的。」

中國近幾年強化對海洋主權的主張，最為人所知的，是與菲律賓不斷在南海衝突，中國海警船動用水砲驅離對方。中日之間的最近一次海上對峙，是2010年在釣魚台海域，中國漁船與日本海保廳船隻衝撞，船長遭到日方拘禁。2012年因為日本國有化多座本屬私人的釣魚台島嶼，兩國關係進一步惡化。

美國承認釣魚台屬於《美日安保條約》的協防範圍，因此那邊發生的衝突，是可能把美國捲入。國際戰略研究所（IISS）日本事務主任沃德（Robert Ward）形容，釣魚台是中日之間關係惡化的引信，因為中國在推動對這些島嶼的聲索。

據日本海保廳資料，中國海警船去年闖入釣魚台的天數，達到破紀錄的357天。釣魚台距離中國逾300公里遠，離台灣僅約170公里，離日本最靠近的住人領土則只有150公里。

釣魚台捕魚餬口

釣魚台爭議滿是政治圍繞，但對漁民金城來說，都離他太遠。他到那裏捕魚就單純是為了餬口。他形容那片海域擁有豐富的笛鯛，「我從那裏賺取收入......很大筆的收入」。

