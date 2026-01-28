避免中日關係雪上加霜 日本籲漁民暫勿前往釣魚台

路透社報導，日本政府為避免與中國大陸升高緊張關係，宣導日本漁民不要前往釣魚台列嶼海域捕魚。

路透社報導，日本和中國大陸在去年11月，因為日相高市早苗的「台灣有事論」，引發雙方關係緊張後，日本官方宣導日本漁民暫時避免前往釣魚台列嶼海域，以免激化與北京的外交衝突。（葉柏毅報導）

報導指出，被日本稱為「尖閣諸島」的釣魚台列嶼，向來是由日本具體管轄，不過台灣與中國大陸都聲稱擁有主權，因此長期以來，這裡都是中日兩國關係的敏感焦點。一些日本漁民會來到尖閣諸島一帶捕魚，順便藉此主張日本主權，日本政府多年來也對這類活動睜一隻眼閉一隻眼。

廣告 廣告

不過，據現年76歲的日本石垣島漁民，暨石垣市議員「仲間均」表示，從去年底，他就收到日本官方的勸諭，希望他與其他日本漁民，先暫時避免前往尖閣諸島海域，以免進一步激化日中關係。

報導說，在高市發表「台灣有事論」之後，美國總統川普與高市高話，要求她不要再多說話，讓區域緊張情勢進一步升溫。而路透社目前也無法確定，呼籲日本漁民暫時不要前往尖閣諸島的勸諭，是來自日本政府的要求，還是與美國的介入有關。