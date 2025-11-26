避免中風與心肌梗塞 消防局籲掌握FAST中風指標

根據氣象署25日的天氣預報，受東北季風影響，北部及宜花地區白天氣溫下滑至21至22度，晚間降溫更為明顯，中部以北及宜蘭地區低溫預估落在15至17度之間。

臺北市政府消防局表示，氣溫在短時間內明顯下降，可能提高急性腦中風和心肌梗塞的發生風險，尤其對高齡者及具有三高等心血管疾病高風險因子者影響更大。消防局引用德國一項研究指出，氣溫在24小時內下降2.9°C時，中風風險上升至1.1倍；若患者本身具心血管高風險因子，風險則提高至1.3倍。

消防局提醒，若民眾發現家人突然出現手腳無力、臉部不對稱、口齒不清等疑似中風症狀，可利用辛辛那提中風指標（FAST）進行快速檢查，包括：F（Face）：微笑，臉部是否不對稱？ A（Arm）：舉手，雙手平舉時是否有一側無力？ S（Speech）：說你好，說話是否清楚、有無突然口齒不清？ T（Time）：只要發現無法做到任一動作，記下發生的時間，立即撥打119就醫！

此外，消防局醫療指導醫師指出，若出現胸痛或胸悶、呼吸困難、冒冷汗等症狀，也可能是急性心肌梗塞，嚴重時甚至可能導致到院前心跳停止。依照治療指引，患者從到達急診到血管打通的時間應控制在90分鐘內，盡早搭乘救護車可提高存活率並降低後續心臟衰竭風險。

消防局呼籲民眾，一旦出現疑似症狀應立即撥打119，同時配合救護人員安排前往適當的醫療院所，避免堅持指定醫院而延誤治療時機。