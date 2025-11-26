避免中風與心肌梗塞 消防局籲掌握FAST中風指標
根據氣象署25日的天氣預報，受東北季風影響，北部及宜花地區白天氣溫下滑至21至22度，晚間降溫更為明顯，中部以北及宜蘭地區低溫預估落在15至17度之間。
臺北市政府消防局表示，氣溫在短時間內明顯下降，可能提高急性腦中風和心肌梗塞的發生風險，尤其對高齡者及具有三高等心血管疾病高風險因子者影響更大。消防局引用德國一項研究指出，氣溫在24小時內下降2.9°C時，中風風險上升至1.1倍；若患者本身具心血管高風險因子，風險則提高至1.3倍。
消防局提醒，若民眾發現家人突然出現手腳無力、臉部不對稱、口齒不清等疑似中風症狀，可利用辛辛那提中風指標（FAST）進行快速檢查，包括：F（Face）：微笑，臉部是否不對稱？ A（Arm）：舉手，雙手平舉時是否有一側無力？ S（Speech）：說你好，說話是否清楚、有無突然口齒不清？ T（Time）：只要發現無法做到任一動作，記下發生的時間，立即撥打119就醫！
此外，消防局醫療指導醫師指出，若出現胸痛或胸悶、呼吸困難、冒冷汗等症狀，也可能是急性心肌梗塞，嚴重時甚至可能導致到院前心跳停止。依照治療指引，患者從到達急診到血管打通的時間應控制在90分鐘內，盡早搭乘救護車可提高存活率並降低後續心臟衰竭風險。
消防局呼籲民眾，一旦出現疑似症狀應立即撥打119，同時配合救護人員安排前往適當的醫療院所，避免堅持指定醫院而延誤治療時機。
其他人也在看
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 2 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 18 小時前
每天都吃菜！50歲男血壓仍狂飆 醫揪「1習慣」害的
天氣一轉冷，火鍋店再度迎來人潮，不少民眾也把火鍋當成冬季進補首選。不過家醫科醫師陳欣湄提醒，有慢性病史的人要得特別留意，並分享一則案例，一名50歲男性長期罹患高血壓，原本藥物控制穩定，最近血壓卻突然升到異常高點，仔細詢問後才發現，問題竟然出在他「用火鍋燙菜」的習慣，看似清爽的蔬菜，其實吸進大量高鈉湯汁，讓血壓悄悄失控。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
女嬰臀部掛16公分腫瘤！竟是罕見「先天性尾骶骨畸胎瘤」 驚人畫面曝光
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台中一名產婦在生產時驚見女嬰臀部掛著一顆直徑16公分的巨大腫瘤，經檢查確認為罕見的「先天性尾骶骨畸胎瘤」。這顆腫...FTNN新聞網 ・ 1 天前
咳嗽不能吃香蕉是真的！醫提醒2類人要注意 揭「老祖宗智慧」不容忽視
在感冒咳嗽期間，許多人都會聽到長輩提醒「這個不能吃、那個會加重咳嗽」，事實上，確實有不少水果因性質偏寒、酸度高或容易刺激呼吸道，被認為不利於感冒恢復，例如：西瓜、芒果、柳丁等。不過，你是否也聽過坊間流傳「吃香蕉會咳嗽」？對此，兒科醫師徐嘉賢近日證實「是真的！」並提醒過敏體質、哮喘或異膚患者尤其要小心。鏡報 ・ 18 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 5 天前
羊肉爐配酒！她吃完隔天心悸 醫揭大地雷恐致內出血
天氣轉冷，不少民眾習慣進補暖身，一名女子日前食用羊肉爐並搭配2口米酒，當下感覺身心溫暖，未料隔天卻因頭暈、心悸就醫，整個人虛弱到無法站穩。內科醫師傅裕翔指出，進補對長輩容易造成身體負擔，特別是正在服用抗凝血劑等藥物的患者，可能增加瘀青、流血或內出血風險。中天新聞網 ・ 1 小時前
馬鈴薯發芽有毒！ 營養師教你哪些「發芽食材」能安心吃
家中常見的馬鈴薯若冒出綠芽可別輕忽，營養師提醒「切掉不代表安全」，馬鈴薯發芽後會產生具毒性的龍葵鹼，即使削皮、挖除或煮熟仍無法完全去除，若誤食恐引發噁心、嘔吐、腹瀉等中毒症狀。不過，並非所有發芽食材都要丟棄，像生薑、地瓜、芋頭、紅蘿蔔與洋蔥等，雖然發芽後甜度與口感略有下降，但仍可安心食用。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
獨/32歲男「牙齒全壞光」醫揭原因！口腔問題恐爆4大癌症
一名32歲年輕男性牙痛就醫發現，幾乎全口牙齒都在搖動，經醫師詢問後才知，他一天最多可抽到四包菸，對此，口腔醫學部牙周病科林宏達醫師指出，台灣成年人牙周病盛行率高達8成以上，不僅影響口腔健康，更可能增加心血管疾病、糖尿病和癌症風險。中天新聞網 ・ 15 小時前
50歲女更年期變胖7公斤 醫曝：血糖震盪讓她瘋狂餓！
一名50歲女性在停經後變得特別愛吃甜食，導致腰腹部脂肪明顯囤積，體重增加7公斤。胃腸肝膽科醫師鄭泓志指出，更年期女性的血糖波動幅度平均增加40%以上，會刺激大腦釋放飢餓訊號，使人依靠進食獲得短暫能量與快感，長期下來恐提高心血管疾病風險。中天新聞網 ・ 16 小時前
50歲男吃火鍋蔬菜血壓暴衝 醫：蔬菜先過水再吃
隨著天氣轉涼，火鍋季節來臨，一名50歲高血壓男子案例，因直接食用火鍋中燙煮的蔬菜而導致血壓從原本穩定的120毫米汞柱飆升至150毫米汞柱，原因是蔬菜吸附了高鈉湯汁。中天新聞網 ・ 1 天前
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上EBC東森新聞 ・ 4 天前
「喀」一下扳機指！台南8旬婦手指長期痛到崩潰 靠1招2個月成功緩解
台南一名83歲陳姓婦人雙手手指長期疼痛，吃飯、拿物都十分吃力，前往台南市立醫院中醫部就診，診斷發現此為俗稱的「扳機指」，主要因手指肌腱過度使用導致發炎腫脹，使肌腱在滑過腱鞘時被卡住，經過針灸治療治療後，已經大幅改善，重拾日常自理能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
木耳配3菜秒變養血管料理！醫教夏至養生2重點 1飲品過量超危險
酷暑季節如何養生？夏至時節的氣溫持續攀升，讓許多人感到身心不適，甚至引發焦慮與煩躁。中醫師指出，這時民眾可透過具有清熱解暑、養心安神功效的食材來養生，同時也要避免頻繁進出冷氣房，不然容易加重心血管負擔健康2.0 ・ 2 小時前
課堂突倒地！國中生心臟長7公分巨瘤 醫急取血栓救命
一名14歲國中生日前在課堂中突然倒地，伴隨怪聲、右側肢體癱軟及語言表達困難等症狀，送醫發現少年左心房竟有近7公分的巨大黏液瘤，並成功在10分鐘內取出4個血栓。中天新聞網 ・ 17 小時前
48歲男關節退化！膝蓋「腫脹1.5倍大」中醫「2招」治療2周…能走了
新竹市48歲男性左側膝蓋腫脹無法順利行走，被診斷為膝部退化性關節炎，平時皆靠止痛藥物來止痛，經親友介紹至診所看診，治療上運用針灸搭配內服中藥，兩週治療後患者已可順利行走，工作時也能恢復久站。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
清爽早餐仍害血糖狂飆！營養師揭「5大地雷」 恐越吃越餓、容易累
有些早餐看似健康，實則暗藏血糖炸彈，甚至影響一整天的精神。營養師薛曉晶列出5種「早餐地雷」，分別是燕麥奶、份量失控、主食搭配含糖飲料、過多碳水化合物、加工低醣產品，長期大量攝取恐讓血糖失控，容易感到飢餓，反而越吃越胖。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
吃起司防失智！日本7千人大型研究：1周1次就有差
失智症風險隨年齡增長而提高。食安專家韋恩指出，日本一項針對7914名65歲以上高齡者的大型研究顯示，每週至少吃一次起司的老人，失智症發生率為3.4%，低於完全不吃者的4.5%，每千人約有10至11例的差距。此研究凸顯乳製品攝取與老人認知功能存在連結性。中天新聞網 ・ 1 小時前
小骨折奪命？8歲童在校摔斷手「治12天竟突猝死」死因未知
愛爾蘭一名8歲男童馬修‧布林（Matthew Breen）日前在學校不小心摔斷手，手臂因此有2處骨折，但準備手術期間，馬修卻一直感到身體不適，經過多次治療後，雖病情有些微好轉，但幾天後，馬修突然猝逝，死因成謎。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前