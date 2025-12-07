避免冬季憂鬱 大雪這樣做滋補開好運

節目中心／邱美銜、林瓊玉報導

一年二十四節氣的尾聲即將到來，標誌著深冬序幕的第二十一個節氣——「大雪」，在國曆12月7日（星期日）登場。儘管「大雪」之名容易讓人聯想到銀裝素裹的北國風光，但在台灣平地極少降雪，因此這個節氣對我們而言，更多是氣溫顯著下降的象徵，宣告正式邁入嚴寒考驗的時刻。

大雪。（圖／CANVA製作）

而在台灣的生活智慧中，「大雪」節氣的相關諺語最著名的一句便是：「大雪大到」。這句話精準地指出了在「大雪」時節前後，大批洄游的烏魚群會準時湧入台灣海峽。由於烏魚極高的經濟價值，被漁民視為「烏金」，故「大到」正是魚群大量來臨、預示豐收的重要信號。

養生滋補的食物。（圖／CANVA製作）

從養生角度來看，「大雪」時節正是中醫理論中「冬藏」的最佳時機。此時人體陽氣潛藏，需要透過飲食來溫補，以有效抵禦外來的寒邪侵襲。俗諺「冬天進補，開春打虎」，正強調了此時補充營養的重要性。在飲食原則上，應以溫熱、滋補、易消化為主。傳統的溫補聖品如羊肉爐、薑母鴨、麻油雞等固然受歡迎；然而，現代人更強調營養均衡，可多攝取富含蛋白質和維生素的食材，例如：山藥、地瓜、黑芝麻、核桃等，有助於暖胃、補腎，進而增強整體免疫力。

依個人身體狀況泡腳促進血液循環。（圖／CANVA製作）

在日常起居方面，「頭部」與「腳部」的保暖尤為關鍵。可依個人身體狀況用溫水泡腳，有效促進血液循環。此外，由於冬季晝短夜長，應養成早睡晚起的習慣，順應自然界閉藏之性，有助於涵養精氣、儲備能量。同時，寒冷天氣容易引發季節性情緒低落，因此保持樂觀心態，適度進行室內活動或日照，也是避免「冬季憂鬱」的重要調適之道，也是開運的好方式。

