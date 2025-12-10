避免出院後手忙腳亂！專家提醒：「這些事」入院第一天就要準備好

【健康醫療網／編輯部整理】「醫生，不能多住幾天嗎？」「不要趕我們出院啦！」

當醫療團隊告知病人準備出院時，往往是家人焦慮的開始。

臺灣每年有超過400萬人次住院，有些是為了處理急性傷病，有些是為了住院檢查。如果是疾病痊癒，恢復健康，很值得開心，但若是沒有呢？在醫療現場很常看到家屬一聽到「出院」兩個字，沒有明顯的開心雀躍，反而是陷入無所適從的慌亂：「沒有發燒，但痰還很多怎麼辦」、「體力這麼差怎麼辦」、「誰來協助日常生活大小事」、「返家要如何照顧多出來的管路」……

在醫院裡，醫護人員24小時待命，大小事情有人幫忙、出狀況隨時可以求援，回家以後呢？合適回家嗎？

病人回到家 照顧才開始

病人家屬常跟醫療團隊討價還價，希望能多住久一點，但是醫護人員有他們的無奈。醫院床位有限，許多人在急診等床、或從門診安排住院開刀或檢查，就算想讓病人多住幾天，也還有健保審查的壓力。病房是「治療」而不是「休養」的空間，病人終究要回到家庭或社區，而不能把醫院當做療養院。

病友對於出院的恐懼與不安，常常來自醫病雙方對於「適合出院」的期待不同：病友覺得要恢復到原本的健康才能出院；醫療團隊准許出院的基準是：醫療狀況穩定、已完成本次住院預計診療，可改由門診追蹤處理後才安排出院，病人需要的是後續的照護而非繼續住院治療。

所謂醫療穩定，不見得是傷病已經痊癒，或者健康完全恢復，而是指醫療或檢查告一段落，沒有非得住院才能繼續處理的狀況，比如：手術後傷口穩定、血壓心跳等生命徵象穩定、沒有發燒、不需要周密的持續監控，而且毋須持續性使用靜脈注射藥物。

病友應該理解「出院不表示已恢復到原有健康」的事實，而且要善用在院時的各項出院準備資源，預先跟醫療團隊充分討論出院前的準備。

別等醫師通知 入院時就要為出院預做準備

許多人並沒有入院後就要先做好出院準備的想法，覺得出院取決於醫師的決定，等醫師提了再說。事實上，醫師早有治療計畫，但不確定病況會不會有變化，所以往往要到出院前一兩天才能肯定出院日期並告知家屬。

若是預期性住院，在入院之初就已經談定住院時日，比如：開膝關節置換術，入院後第2天開刀，3到5天後待傷口穩定就能出院，除非有特殊病況發生，才會延遲出院時間。通常這類手術，病房都有一定的照護流程，會在出院之前提供種種照護的衛教內容。

若是因為突發病況從急診室轉入病房的，一般來說，沒有併發症的感染症病人比較可以預期住院時間，例如使用靜脈注射抗生素需要7到14天，穩定後即可出院。如果是嚴重到需要住進加護病房的個案，在轉入一般病房後，醫師也會有明確的治療目標，即使病人多了管路或變得衰弱，也不見得會延長住在急性病房的時間。

另外，因某些神經疾患造成嚴重失能的，比如脊髓損傷、腦外傷、腦腫瘤或腦中風，預期需要住到復健科接受一段時間復健，雖然這些個案恢復最大功能的時間可能將長達半年，但考量病房數有限，以及健保審查問題，大多提供4到6週的住院密集訓練並設定短期目標。

因此，入院之後，應該早點跟醫療團隊詢問治療計畫及可能的期程，才能預做準備。

「返家」已不再是唯一答案 這些資源要知道

過去傳統社會的觀念，返家是絕大多數人的選擇，但時至今日，少子化、核心家庭的型態越來越普遍，且照護機構的水準提升，「返家」不一定是唯一的選擇。

在你做決定的過程中，建議多跟照護團隊討論，雖然醫護人員不能幫你解決沒人沒錢的問題，但是他們的經驗豐富，也了解病人的狀況，一定能提出合適的建議。另外，大多數醫院都設有出院轉銜專業團隊，也還有政府設置的長照專線，這些單位都能提供出院後的照護資訊。

萬一家人意見分歧怎麼辦？試試看主動請病房協助召開家庭會議，讓醫護團隊協助大家，協調出合適的出院照護模式。

本文來源：《出院安心照護一本通》，如何出版

