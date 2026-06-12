避免利率脫離政策掌握 傳大陸央行要求管控銀行間資金融出

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傳大陸央行「中國人民銀行」向各大型銀行發出「窗口指導」，要求嚴格控制銀行間資金融出。

彭博新聞引述消息人士的話報導，大陸央行「中國人民銀行」，最近要求大型國有銀行，減少在銀行間的市場資金融出，避免市場利率過度脫離政策利率下行。（葉柏毅報導）

消息人士透露，大陸央行近期以所謂「窗口指導」的方式，要求包括政策性銀行在內的國有大型銀行，必須嚴格控制在銀行間市場淨融出資金的規模。消息人士說，這是為了對市場流動性預期，進行「糾偏」，以維護政策利率的訊號意義與權威性。

報導指出，大陸央行往往在市場波動劇烈，或是為了要調控信貸投放速度時，向各銀行提出政策指引，這種政策指引被稱為「窗口指導」，而大陸央行這次針對國有銀行間融資的窗口指導表明，大陸財經官員們不願再坐視貨幣市場利率過低。

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有分析指出，近幾個月來，大陸金融市場，由於貨幣流動性過剩，導致市場借貸成本降至多年低點，並推動債市大漲，大陸央行因此也開始慢慢收攏市場中的過剩資金。分析認為，大陸央行一方面要確保資金流向企業與家庭，二方面不能讓資金只在金融體系內循環，因為這有可能會助長政府債券等資產的泡沫風險。

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