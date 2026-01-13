避免割頸案再發生 國教盟提三大改革

新北國中生割頸案已經過兩年，但校園安全情況並未見全面改善，國教盟今天(13日)邀請專家學者共同呼籲，應該建立跨部會風險分級、主責個案管理以及復學轉銜強制化等三大改革措施，真正建立起制度，避免下個割頸案的發生。

新北國中校園割頸案去年12月23日進行二審宣判，刑期加重，其中重要理由之一就是補做了「審前調查報告」，以科學評估確認少年具有高再犯風險。

國教盟理事長王瀚陽指出，監察院調查與多份資料都顯示，這案子早有警訊，卻因現行體制出現破口。他呼籲政府應該盡快建立風險評估機制，在少年法院調查審理階段就要導入科學化風險評估。

廣告 廣告

中正大學犯罪防治系教授林明傑就指出，他當年就建議建立家暴跟性侵犯的評估量表，才能精準監督，有效降低再犯率。但少年法院這塊都沒有，呼籲盡快建立一致性的評估量表，也希望立委能幫忙推動入法，才有機會真正實行。他說：『(原音)司法院把各少年法庭觀護人管得死死，他說現在聽說有量表，你們各少年法院自己建立量表，你有聽過各少年法院可以建立量表的嗎?這根本是學術教授要做的事情。如果說你不建立起來，他們永遠不知道這個人是高、中、低、危險、致命危險。』

另外包括落實「425平台」的運作，建立教育部、衛福部、司法院與警政署的即時資料共享機制，並讓風險評估報告在嚴格保護下隨轉學、復學而移轉，讓接收端學校能先掌握。

國教盟並希望要推動主責個案管理責任制，讓個案管理員有統籌調度資源的權限。同時還要調整教育部的「過渡性教育措施」，目前對問題少年的輔導時間只有2個月，根本不足以完成行為導正和心理建設。台灣心理健康聯盟發言人張淑慧指出，每年有近3萬名青少年進入司法程序，卻只有20人左右進到過渡性教育措施，讓風險轉移到學校、家庭跟社區當中，法院沒有讓風險止步，這亟需改善，應該建立成完整制度。(編輯：宋皖媛)