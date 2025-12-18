避免勞保不破產！ 洪申翰：已年撥補1200億還希望再提高

勞團要求政府應規畫「分年分期撥補計畫」，以確保勞保基金2049年不破產，勞動部長洪申翰今（18日）表示，現在年撥補的金額，已經到1200億以上，但在中央政府財政能力的許可下，希望能夠來擴大或爭取更高金額的撥補，所以勞動部持續的大力爭取，這是很大的關鍵。

立法院社福及衛環委員會今日審議「勞工保險條例第66條及第69條條文修正草案」，勞動部長洪申翰出席前受訪回應時事。

面對外界關切是否訂定長期的「分年分期撥補計畫」？洪申翰表示，行政院已提出院版修法，將「政府最終負支付責任」正式入法，充分展現政府維護千萬勞工權益的態度，目前是以「每年爭取預算」的方式進行，但核心關鍵在於中央政府的財政體質與能力。

洪申翰指出，撥補勞保力道的高低，與中央政府財政能力息息相關，呼籲朝野應共同維護國家財政的健全與穩定，唯有在財政許可的前提下，勞動部才能持續向行政院爭取擴大撥補金額。

勞工團體質疑，勞保投保薪資級距上限、現為4萬5800元，已長達9年未做調整。

洪申翰說，有持續聽到檢討聲音，但投保薪資上限的調整將直接影響整體勞保基金的財務流向與負擔，攸關整體勞保基金的財務情境，部內正採取「綜合且審慎」的評估態度，會持續觀察整體經社環境與勞保財務狀況，進行滾動式研議。

洪申翰提到，勞保攸關勞工退休保障的基石，會透過預算撥補與法律明定責任等方式，全力確保制度永續經營，目前政府將維持每年撥補1200億元，並積極與行政院協調，在財政穩健的基礎上，給予勞保基金最實質的支持。

至於民團要求執政團隊應規劃撥補勞保基金的分年分期計畫，優先確保勞保基金在2049年不破產，全國勞動受保障程度不劣於退休公務員。

洪申翰認為，針對這次的勞保條例，最終責任入法的修法，行政院提出院版，從蔡英文總統到賴清德總統政府，都已經規劃了超過5000億的預算，進行勞保撥補，代表了現在執政團隊對於勞保財務，負起責任的態度跟立場，這確實是攸關千萬辛苦勞工的權益，未來也會持續爭取撥補預算，但同時，也很希望朝野能夠共同維護中央政府的財政能力跟體質，因為撥補勞保力道的高或低，跟中央政府財政能力息息相關。

