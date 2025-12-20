避免台北恐攻引模仿效應 高市議員呼籲升級大型活動安全防治

〔記者王榮祥／高雄報導〕台北昨晚恐攻造成多位民眾傷亡，高市議員李雅靜今向受害者及家屬表達最深哀悼，同時也提醒高市府，為避免「模仿效應」，應升級大型活動安全防治機制。

李雅靜指出，隨機暴力事件在網路快速傳播下，對於情緒不穩或處於邊緣狀態的族群，可能產生刺激與仿效風險，這在治安實務上並非罕見案例，絕不能輕忽。

她進一步表示，高雄近年頻繁舉辦大型演唱會、跨年、燈會與各類人潮密集活動，動輒數萬人同時聚集，如果在這段高度敏感的時間點，沒有同步升高警戒層級，一旦發生模仿式攻擊，後果不堪設想。

李雅靜呼籲市府，應立即將「防範模仿效應」納入近期治安與大型活動安全規劃的核心重點，而非僅以單一事件視之，並具體落實以下作為。

包括提高近期大型活動現場及周邊的見警率與巡邏密度，特別是捷運站、人潮出入口及散場動線；針對短期內舉辦的大型活動，啟動專案式安全應變機制，強化跨局處聯防與情資掌握；同時加強第一線人員對可疑行為的辨識與即時通報能力，避免錯失黃金應變時間。

李雅靜強調，市府除現場管控外，應同步關注潛在心理風險族群，結合相關單位強化預警與通報網絡，從源頭降低風險。

