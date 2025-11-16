避免問題畜牧場雞蛋再流出 石崇良：將擴大抽查

（中央社記者陳婕翎台北16日電）文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標遭移動管制，卻有雞蛋流入市面。衛福部長石崇良說，問題雞蛋仍禁止上架，為避免蛋行發現問題畜牧場蛋品情況重演，預計自本週上班日起提高抽查件數。

連續7年市售雞蛋未驗出農藥芬普尼殘留破功，衛生福利部食品藥物管理署例行稽查專案中，彰化縣衛生局驗出洗選包裝雞蛋農藥芬普尼殘留量超標，11月4日報告出爐，立刻預防性下架；5日針對問題雞蛋源頭彰化文雅畜牧場，通報農政單位進行移動管制，違規蛋1顆都不准出場。

台中市食品藥物安全處在轄內龍忠蛋行，查獲來自文雅畜牧場的雞蛋，檢出芬普尼代謝物含量0.05ppm，與規定殘留容許量標準0.01ppm不符，且追查發現可能是在移動管制期間售出。石崇良今天出席活動中場休息受訪表示，畜牧場與蛋行責任仍在釐清。

針對外界質疑既然已宣布來自問題畜牧場雞蛋都應全面下架，蛋行本不應該再讓可能有疑慮的雞蛋上架。石崇良說，在規定問題畜牧場的雞蛋一律不得上架情況下，仍發生此類事件，確實需要進一步釐清責任，正由台中市衛生局查明。

石崇良表示，關於問題畜牧場遭移動管制還偷賣蛋，主要由農業部負責調查，待相關事實釐清後將進行裁處。現在仍需等待農政單位完成調查，才能對外清楚說明。

至於問題畜牧場何時解除移動管制，石崇良說，因涉及農政單位權責，農政單位將與食藥署同步討論，待調查進展明朗後再作積極決定。由於目前檢調尚未完成偵辦，問題畜牧場仍維持禁止移動狀態。

石崇良表示，問題雞蛋仍禁止上架，食藥署也會持續加強稽查。這本就是年度例行性後市場查驗，但因為台中案例的發生，為確保市場上不再出現類似情況，將擴大抽查範圍，預計自本週上班日起增加抽查件數。（編輯：張雅淨）1141116