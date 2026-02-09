避免喋血悲劇：論設置「防暴叉」的急迫與必要

文/杜文中(前新竹縣議員)

2025年12月19日，台北捷運台北車站與中山站發生了震驚全國的「張文隨機攻擊事件」。這場突如其來的暴力襲擊，釀成4死（含嫌犯）11傷悲劇，不僅碎裂了這些家庭的平靜，更再次重創了台灣社會對公共空間的安全信任。當我們在哀悼傷亡者的同時，必須嚴肅面對一個現實：面對失控、失去理智且持有致命武器的攻擊者，現有的公共安全配備是否足以守護民眾的最後一線生機？

就在幾天前，苗栗市的南苗市場亦發生隨機砍人血案，當時兇嫌持刀在市場內咆哮揮舞，砍傷一名趕到現場處理的警察，另一名警員果斷開槍，雖擊中兇嫌，流彈卻也不慎誤傷另一名見義勇為的民眾；此一案例證明：「在人潮洶湧地區，防暴叉比警槍更能發揮效果。」

新竹縣政府警察局辦理「隨機攻擊情境演練」，利用防暴叉、防暴盾牌制伏兇徒。(新竹縣警察局提供)

筆者在此呼籲，政府與民間企業應借鏡國外經驗，在捷運站、火車站、百貨公司或是夜市等人潮密集的公共場域，全面推動設置「防暴叉（防暴鋼叉）」，為公眾安全補強一道安全網。

一、建立「安全距離」的物理防線

在近期的隨機攻擊事件中，傷亡慘重的主因往往在於攻擊者與受害者之間的距離過近。傳統的警棍需要貼身近戰，而電擊槍則有準度與裝彈數的限制。

「防暴叉」最大的優勢在於其長柄設計，能強行將攻擊者推離人牆，建立起 2 至 3 公尺的「安全緩衝區」。這段距離是保命的關鍵，它能讓保全人員在不被刀械刺傷的情況下阻斷攻擊路徑，也讓一般民眾有更多撤離的時間。在「社會安全網」這套心理防線補強之前，我們更需要這種直觀、有效的物理防線來降低即時傷亡。

二、低門檻、非致命與高效率

相對於限制重重的槍械或專業要求極高的搏擊技術，防暴叉的導入具有高度可行性：

1. 操作直覺，降低受傷風險： 防暴叉的構造簡單（半月型叉頭與長柄），主要動作為「推」與「壓」，不需複雜訓練即可上手。這能保護第一線保全，甚至讓見義勇為的民眾在確保自身安全的前提下，協同壓制歹徒。

2. 非致命性武器的共識： 防暴叉的設計初衷是「限制行動」而非「致人於死」，這符合現代法治社會對於公共空間防禦工具的期待，避免因過度防衛引發的法律糾紛。

3. 成本低廉且易於維護： 相較於昂貴的高科技監控系統，防暴鋼叉造價低、耐用度高，適合大規模部署於各類公共設施。

三、從設置到教育的配套措施

構想的落實不能僅止於採購器材，必須有一套完整的實施藍圖：

• 定點配置「滅火器化」： 應比照滅火器或 AED（自動體外心臟電擊去顫器）的模式，在車站月台、百貨專櫃轉角、夜市管理處等處設置醒目的儲放櫃。櫃門應設計為「緊急時可破壞」或「快速解鎖」機制，防止歹徒反向利用，同時確保救援及時。

• 保全演習與民防教育： 捷運與商場保全應將「防暴叉協同作業」納入每季必練的標準作業程序（SOP）。同時，透過宣導影片讓大眾了解，面對攻擊時如何利用長形器物自衛，並在多人協作時如何使用防暴叉封鎖歹徒去路。

• 法律權責的釐清： 相關部門應明確指引，在面臨立即生命威脅時，民眾或保全使用防暴叉進行壓制屬於正當防衛或緊急避難，以消除見義勇為者的後顧之憂。

結語：別讓「安全」只剩下運氣

2025 年末的這場悲劇，不應只是新聞跑馬燈上的數字。暴力事件的誘因複雜，雖然社會安全網的建構需要長期的心理、經濟與教育投入，但「硬體防禦」的強化卻是現在就能做的決定。

我們無法預測下一個「張文」何時出現，但我們能決定當危險降臨時，手邊是否有一支能將邪惡擋在安全距離之外的鋼叉。設置防暴叉，不是為了製造恐懼，而是為了給予守法公民一份在危險面前不至於手無寸鐵的底氣。

期待相關單位能展現魄力，別讓台灣的公共安全，永遠只能在血泊之後才尋求補救。