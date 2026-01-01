避免喪失原住民身分 1/5前須完成登記





原住民身分法過渡期將屆，桃園市政府民政局提醒，曾依110年1月27日修法前《原住民身分法》規定取得原住民身分的族人，若在今(115)年1月5日未改從原住民父或母姓，或是取用、並列原住民族傳統名字，依法將喪失原住民身分。據查，桃園市約近千人未完成申辦，寬限期至2月5日截止，符合規定民眾務必留意期限，儘快完成登記。

《原住民身分法》第4條第3項修正前規定，父母離婚或一方死亡，由具原住民身分之一方行使權利義務時，其未成年子女得取得原住民身分；但規定已於110年1月27日修正施行時刪除，依舊法規定取得原住民身分者，如未在 115年1月5日前完成相關登記，將依法喪失原住民身分。



避免喪失原住民身分，115年1月5日前須完成登記。





依據內政部清查，全國約有7,000位族人受影響，桃園市約有1,000人。戶政科說明，若要繼續維持原住民身分者，必須在期限前至戶政事務所申請，選擇取用父或母所屬原住民族傳統名字，或是以漢人姓名並列原住民族傳統名字，也可改從原住民身分之父或母姓。

民政局長劉思遠表示，原住民身分攸關補助、福利及相關法定權益，符合條件的族人務必在期限內至戶政事務所辦理。為協助族人順利完成申辦，桃園市13區戶所將主動寄發通知，並設置專門櫃檯及專人服務，提供法規說明、申辦流程指引、查詢協助等貼心措施。

民政局提醒，若未能於115年1月5日前完成登記，依法仍有30日寬限期可申辦；戶政事務所亦將於115年2月5日起寄發催告通知，提醒當事人儘速辦理，惟若未於催告期間內完成申請，恐將遭廢止原住民身分。

桃園市政府將持續透過官網及多元管道加強宣導與輔導，協助族人順利完成登記，確保權益不受影響。民眾如對相關規定或申辦流程有疑問，均可向各區戶政事務所洽詢。

