避免器捐程序惹議「非病死心死捐贈」最快12月有新指引

今年6月宜蘭某醫院被爆器捐者使用葉克膜，家屬同意捐出器官，檢察官被通知到場相驗，卻發現捐贈者未撤除維生設備，尚有心跳，就啟動器官摘除爭議，但衛福部與檢方卻各持不同意見。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心(簡稱器捐病主中心)董事長李明哲27日出席「榮耀圓滿．心願同行」聯合頒獎典禮活動受訪表示，為避免再引起誤會，中心已與高檢署達成部分共識，並將與衛福部進一步討論，最快12月修正相關指引，以推展非病死的心死器官捐贈。

現行「心死器捐」制度源自衛福部於民國106年12月26日發布的《心臟停止死亡後器官捐贈作業參考指引》，規範末期病人在撤除維生系統後，心跳停止5分鐘即可進行捐贈。宜蘭事件因捐贈者仍使用葉克膜、醫師通知檢察官相驗時引發爭議，確實有必要檢視指引是否符合現今臨床現況。

器捐病主中心董事長李明哲指出，目前中心已經與法務部達成部分共識，也會與衛福部溝通，最快將於12月針對現行「心死捐贈」指引進行修正。李明哲：『(原音)我們會在衛福部裡面再溝通，根據在106年12月29號的那一個行政命令是否要做適當的修正，那來迎合目前現狀，那同時高檢署也承諾說，如果可以的話，他們會在這些行政命令尚未完成之際。嗯，他也能夠在就他們部內，然後就是署內跟地檢署我們來做溝通，是不是用一樣的不同的方式，但是在不違法的情況之下，也能夠協助我們來推展非病死的心死器官捐贈。』

器捐病主中心28日舉行「榮耀圓滿．心願同行—114年度聯合頒獎典禮」，表揚推動器官捐贈移植、安寧緩和及病主法的卓越團體與個人。

根據衛福部最新統計，國人預立器官捐贈意願累計達68.2萬人次，安寧緩和意願110.7萬人次，預立醫療決定突破12.4萬人次。114年度新增器捐註記3萬8,390人、安寧緩和7萬5,515人、預立醫療決定3萬387人。

在年齡分布上，器捐簽署者以40至49歲最多，占24%；其次為30至39歲，占約20%。安寧緩和與預立醫療決定以60至69歲的簽署者最多，占25%。

李明哲表示，目前累積登記器捐註記者已超過60萬人，每年新增約3萬5千人。但他提醒，真正的挑戰不在註記數，而是「家屬同意率」。他指出，雖然民眾願意註記，但臨床事件發生時，家屬未必能立即接受，尤其突發事故情況更是困難，這部分仍需持續努力。

李明哲也強調，第一線醫療人員的角色極為重要，不僅是救治，也應在適當時機提供安寧與器捐資訊，協助家屬在壓力與情緒下做出合宜判斷。(編輯：宋皖媛)