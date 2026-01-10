避免尬聊冷場 燒肉、Buffet成新寵

千禧世代進入職場後，改變職場風貌，對於硬要跟不熟同事同桌顯得排斥，尾牙風格也較過去不同，像是氣氛活潑的燒肉店，或可避免瞎聊、隨時可起身拿餐的Buffet，近年訂位秒殺的速度，甚至比星級飯店更快。

2000年後出生的千禧世代，不只是網路原生世代，Work from anywhere的工作型態，喜歡無拘無束用餐，或避免尷尬的環境，導致每年辦尾牙春酒時意見很不同。

向來主打年輕族群的乾杯，嗅出了千禧世代的尾牙需求，旗下指標品牌「乾杯燒肉居酒屋」，今年開啟26年來最大規模改版，一口氣推出百樣餐點全新菜單，以「好吃、便宜、快速、好玩」四大核心，爭取年輕客群認同。

廣告 廣告

吃到飽的自助餐更是搶手，漢來美食在推出高價的「島語」Buffet品牌後，獲網友票選為「全台最難訂位自助餐廳」人氣第一名，此次搶在農曆年前，於桃園台茂購物中心開出的第三家「島語」分店，開幕後開放兩個月內訂位即立刻被秒殺，每天接電話接到手軟。

餐飲業者分析，就成本來看，飯店桌菜與吃到飽Buffet的人均單價差不多，但吃到飽可吃自己想吃的，更重要的是不用被綁住，當與同事沒話說，可以起身去夾菜，堪稱避免雙方尷尬的最佳解方，這也導致近年吃到飽的尾牙春酒訂單大增。