避免巨大事件重現 歐洲商會籲推動移工零仲介費

（中央社記者潘姿羽台北20日電）歐洲商會（ECCT）今天發布「2026年建議書」，建議台灣政府強化韌性，歐洲商會特別點出台灣應推動移工零仲介費，取消招募與仲介費並強化勞權，此舉可避免巨大遭美實施暫扣令的類似事件重演，防止製造業因勞權爭議，遭美歐國家貨品扣留或貿易制裁。

歐洲商會今天發表「2026年建議書」，今年度以「變局中淬鍊台灣韌性」為主題，呼籲政府強化社會、能源與通訊等關鍵基礎設施的韌性，並為人才短缺尋求長期解方。

建議書指出，台灣經濟處於相對有利的位置，但須留意特定科技產業與貿易夥伴的過度依賴，加上安全風險、人工智慧所帶來的擾動、能源限制與人才短缺等因素，台灣政府應把握景氣強勁之際，優先強化脆弱環節並提升韌性。韌性不僅止於國防，也涵蓋經濟與公民社會，必須聚焦AI、能源、勞動、健康、國際接軌與基礎設施等重點領域。

值得注意的是，人力資源方面，歐洲商會提出建議，除了因應少子化，放寬外籍家庭幫傭引進以支援托育；也呼籲台灣推動移工零仲介費，取消招募與仲介費並強化勞權，以符合國際標準。此舉可避免製造業因勞權爭議，而遭美國與歐洲國家貨品扣留或貿易制裁。

今年9月，美國海關暨邊境保護局（CBP）針對自行車品牌「捷安特」製造商巨大公司自行車等發布暫扣令。根據CBP網站，在針對巨大的調查中，CBP依據國際勞工組織的框架，確認5項強迫勞動指標，包括濫用弱勢處境、苛刻的工作與生活條件、債務束縛、扣留工資、超時工作。

美國調查巨大涉強迫勞動後，如今歐洲商會又針對勞權議題提出建言，引發關注。

歐洲商會人力資源委員會主席許修豪指出，近年歐洲商會持續關切此事，只是過去屬於冷門議題，這次因巨大事件而浮上檯面，大家要注意的是，如果巨大不是個案，有更多公司被發暫扣令，意味未來台灣製造業都會有此危險。

許修豪說明，台灣外籍勞工主要來自越南、印尼、泰國、菲律賓，外籍勞工來台前，需要先付給當地仲介機構高額費用，折合新台幣約20萬元，來台還有零星服務費，這些費用、特別是在母國的仲介費用，對外籍勞工是沉重負擔，也被稱作「債務枷鎖」。

許修豪表示，外籍勞工債務枷鎖是國際人權的重要議題，國際上普遍認為應盡量避免，台灣是少數允許此事的國家。

許修豪直言，美國調查巨大讓勞權議題浮上檯面，如果此事沒有解決，未來整個製造業都可能遇到類似情況，希望台灣政府採取作為，由台灣雇主直接承擔僱用程序與成本。（編輯：潘羿菁）1141120