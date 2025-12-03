避免巨大違規風險再次發生 經濟部廣邀企業上「勞權保護課」

經濟部貿易署今（3）日舉行第一場「美國強迫勞動法規宣導會」 ，避免台廠觸犯勞權風險。廖瑞祥攝



經濟部貿易署今（3）日舉行第一場「美國強迫勞動法規宣導會」，以利產業界掌握重要貿易夥伴國保護勞動權的政策發展及法令規定；經濟部並將邀請國外專家舉行一系列之宣導說明會，以利我企業界評估勞動人權風險，有效預防、改善及降低遭指控強迫勞動的風險。

經濟部表示，今天首場「美國強迫勞動法規宣導會」邀請美國Crowell & Moring LLP法律事務所四位法律專家與會，說明美國海關暨邊境保護局（CBP）依據「1930年關稅法」第307條所實施的暫扣令（WRO）、「維吾爾強迫勞動預防法」（UFLPA）之執法方向與趨勢，期協助我業者掌握國際供應鏈之法遵要求，以建立盡職調查能力，降低國際貿易風險。

廣告 廣告

經濟部表示，今天宣導活動共有逾500位產官學代表線上參與，包括半導體、金屬製造、機械、紡織製鞋、自行車、電子零組件、醫療器材等重要產業供應鏈，以及進出口貿易商等企業參與。

另有數十家重要公協會代表及法人研究機構參與，包括中經院、台經院、資策會、人權組織及多所大學參與，反映國內各界對國際勞權議題的重視，也顯示強迫勞動已成為產業界的共同關注議題。

美國法律專家於會中說明，在最佳實踐方面，企業應加強從原料到最終產品的供應鏈溯源、人權盡職調查、定期的訓練等工作，並強調事前做好法遵之重要性，以降低貿易風險。

業者也在會中踴躍提問，關切議題包括原產地認定、外籍移工管理、供應商風險，以及招募機構責任等。

貿易署也預告，已規劃在12月17日（星期三）舉辦「歐盟禁止強迫勞動產品規章（EU FLPBR）說明會」，將邀請歐盟Van Bael & Bellis法律事務所律師線上主講，協助業者進一步掌握歐盟相關政策動態。

經濟部在今年9月24日晚間緊急發布新聞稿表示，高度重視美國海關暨邊境保護局（CBP）所公布之資訊，內容顯示該局合理懷疑巨大機械工業股份有限公司（簡稱巨大公司，股碼9921）在台灣製造的自行車、相關零件及配件涉及強迫勞動，美國CPB並於當天起對相關產品出口美國發布暫扣令（Withhold Release Order，WRO），立即生效。

經濟部呼籲企業遵循國際規範，展現台灣作為可信賴貿易夥伴的堅定承諾。

更多太報報導

回應工商界期待儘速返核 經長龔明鑫鬆口核三最快2028年重啟

核電重啟有望？彭啟明：先做政策環評

【關稅談判2-1】台美協議即將掀鍋蓋 李淳解讀：台灣最大優勢是扮演「King Maker」