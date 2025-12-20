避免捷運遭隨機攻擊 前高階警官自曝一習慣動作護己保民

台北市捷運台北車站、中山站昨晚（19日）爆發27歲的張文隨機殺人案，讓外界聯想到2014年鄭捷殺人案，以及對捷運安全的疑慮。一位台北市前高階警官就表示，自鄭捷案後至今，他每次搭捷運都站在門邊，目的是隨時注意車內狀況，保持警覺以便因應。

北捷中山站附近19日晚間發生隨機殺人事件。（圖／threads@_tonyun授權提供）

據《中時新聞網》報導指出，一位台北市前高階警官受訪表示，其實在鄭捷案發生後，自己搭捷運都會隨時站在門口處，除了是提高警覺，更能隨時對於突發狀況進行因應，進而發揮自身力量保護民眾。

該名警官指出，目前社會上的確存在一些情緒不穩定的人，可能會突然爆發、有暴力行為，讓民眾在措手不及下受害，而捷運列車內若發生類似事件、後果很嚴重，因此他都會特別提高警覺。他也認為，民眾自己也應隨時保持警覺。

這起捷運站無差別連續殺人事件爆發後，外界想起的2014年鄭捷殺人案，該案發生於2014年5月21日下午，在台北市捷運板南線的龍山寺站和江子翠站之間的列車上，21歲的鄭捷持刀隨機砍人，造成4人死亡、24人受傷，鄭捷經三審定讞判決死刑，於2016年5月10日，槍決伏法。

據警方調查，張文昨天下午疑似先在租屋等地方縱火，昨傍晚穿黑色長褲、防彈背心，頭戴防毒面具，在北車M7下面進站手扶梯處拋擲M18煙霧彈；在台北車站逞凶後，又跑到南京西路中山站丟擲煙霧彈，並在誠品南西店前持尖刀砍殺路人，造成多人死傷。

這起隨機殺人案，已有外媒進行報導，賴清德總統昨晚也發文呼籲民眾保持冷靜，並表明全國已加強戒備；今早（20日）還前往醫院探視受傷患者，並與行政院長卓榮泰赴警政署，聽取台北市長蔣萬安及台北市警察局長李西河專案報告。

至於蔣萬安，除昨晚案發後第一時間赴醫院探視傷患，今早先主持「1219北市隨機襲擊事件」專案會議，會後宣布全面加強、升級全市維安，以及捷運站等人潮眾多場域加強警力戒備、提高見警率；另對見義勇為阻止凶嫌張文行兇而傷重不治的57歲余男，宣布北捷決定給予500萬補償金，以及對傷患後續的關注、照料措施等。蔣萬安隨後趕往警政署向賴、卓等首長進行專案報告。

台北市警局外觀。（圖／翻攝自Google map）

