避免春節急診塞車！衛福部監測7指標 表現差恐降醫院評鑑

去年春節長達九天，開工後，急診室塞爆，不少病患等了多日還等不到病床。衛福部今年嚴陣以待，蘿蔔棒子齊出，公布春節期間，將每日監測醫院七大指標，包括急診每日待診數、急診轉住院超過48小時比率等。203家責任救急醫院每天十點前就要回報前一日。未來將評估連動醫院評鑑。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，去年九天、加上流感、以及許多門診沒開設，醫院住院病房也放長假，過去7天就會恢復常態，消化春節累積的病人，去年整整花了一個月才恢復常態。

為了避免再度塞車，衛福部規劃，春節期間每日動態監測將七大指標：分別是一、急診每日等待住院人數（並區分兒童、成人）、二、急診轉住院暫留急診時間超過48小時案件比率、三、檢傷一級病人及完成急診重大疾病照護病人加護病房小於六小時比率、四、急診等待床人數暫留觀床之比率、五、急性病床可收治病人床數比率、六急診轉住院占全院住院比率、七、特別門診開診診次。

劉越萍表示，實施期間從1月31日開始至3月1日，都會要求醫院回報，為了讓醫院提早因應，從本周開始到下一周，都會請衛生局檢查，「誰沒有回報」。

衛福部強調，這次蘿蔔棒子齊出，春節期間只要有開診，就會有獎勵方案，薪資加成率從30％~100％，共挹注16億元經費，且獎勵金額部分，醫院分配必須八成都給予相關人員，如上班的醫師、護理師、醫檢師等。

若根據指標，醫院的等待病床時間比去年還要久等，或病人都擠在急診還是很塞，超過指標閾值，劉越萍表示，將由衛生局先介入，先柔性勸導並給予行政指導，進行人流的管控，例如請醫院協助樓上病房病人先轉出，或是部分門診打完抗生素就可以回家，不要都擠在醫院等。

衛福部將研議，以評鑑聯動緊急醫療人力，因為「指標還是看得出努力」，基層擔心繁複行政手續會增加工作負擔，劉越萍表示，最快下半年可望轉為自動化輸入。

