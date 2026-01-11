避免暈碳！6招改善精神不濟

午安~吃飽飯後是不是很想睡，日本醫生說，這是因為身體的能量，集中去消化食物了。

特別是吃很多碳水化合物，血糖會升高，胰島素大量分泌，要維持血糖穩定。而血糖上升下降，會讓身體能量不穩，我們就會進入省電模式：這是，副交感神經系統就出來主導身體，讓我們感覺要小睡一下。

吃飽想睡覺，俗稱Food coma，餐後嗜睡，跟嗜睡症不一樣，餐後嗜睡不是疾病，通常只是吃飽飯後，變得很累、很想睡，而且每個人都可能發生，與生理問題無關。常常會看到，虛弱、疲倦，想睡覺，注意力不集中。

日本醫師在這邊教大家6個方法清醒，首先，少量多餐，避免血糖急遽上升，將一天的飯菜在各時段分段食用。舉例來說，如果過去一天吃三餐，可以改為吃4餐到5餐，每餐進食量減少3成。同時多吃蛋白質，少吃碳水。

在容易想睡覺的用餐時段，例如午餐，少油少碳水，多吃高纖食物。

進食順序很重要，建議可以先吃蔬菜，讓血糖波動緩慢，不會暴起暴落。同時選擇富含膳食纖維的蔬菜，例如花椰菜。這些食物需要時間消化，對於減緩血糖上升有幫助。

特別是喜歡喝湯的人，可以先吃青菜再喝湯，接著吃蛋白質，最後再吃澱粉類。

飯後到戶外散步10到20分鐘，身體照射日光也能抑制褪黑激素，減少睡意。

或是喝茶、咖啡。除了幫助消化，也能提振精神。

晚上要盡量睡飽而且作息規律，避免因為睡眠不足、疲累而出現餐後嗜睡症。

如果時間及環境許可的話，白天小睡20到30分鐘，也能提振精神。

