避免柴山多杯孔珊瑚爭議再起 海洋大學將製「健康分級色卡」

中油第三液化天然氣接收站工程是否對桃園觀新、白玉、大潭藻礁環境影響，存極大爭議。國立海洋大學團隊歷經約2年半時間研究調查，發現白化的柴山多杯孔珊瑚仍具有觸手，可持續生長，且隨海洋溫度變化、潮汐等，生長狀態有略轉為健康的跡象，今與藻礁公投推動聯盟一同現勘柴山多杯孔珊瑚，也達成共識，將由海大專業團隊在半年至1年內研討出，「柴山多杯孔珊瑚健康狀況分級色卡」，供大眾參考，讓觀察量化質更具體。

因柴山多杯孔珊瑚較特殊，無法用一般常見的珊瑚健康狀況色卡判定其健康程度，造成過去民團與海大對於柴山多杯孔珊瑚判定死亡、存活方式不同，導致意見分歧，海大經2年半調查發現白化的礁體，近期有變色、轉為健康的跡象，透過現勘海大團隊、藻礁公投推動聯盟意見交換，在今日取得判定存亡共識，民團表示，尊重專業。後續將由海大專業團隊製作「柴山多杯孔珊瑚健康狀況分級色卡」，讓觀察量化質更具體。

冉繁華表示，海大團隊針對大型藻及殼狀珊瑚藻進行研究，歷年調查發現約有52種殼狀珊瑚藻，其中珊瑚藻目達24種，混石藻目為23種，孢石藻目為5重最少，而觀新、大潭、白玉藻礁區均有分布達19種礁體，且在今年最新研究中發現各區雖有淤沙情形，但仍有藻礁裸露。研究中發現，殼狀珊瑚藻覆蓋率逐年下降、非造礁大型藻則是逐年上升的的趨勢，因海水平均溫度上升、濁度波動變化等環境因子高度相關，也因颱風、洋流等因素影響淤積程度，若濁度降低太陽光直射，影響非造礁大型藻的生長，但今年最新研究顯示，積沙退去後，殼狀珊瑚藻覆蓋率回升，說明殼狀珊瑚藻被沙埋後依然能存活。

冉繁華說明，針對民團指柴山多杯孔珊瑚已死亡或屍骨難覓的說法，海大認為因觀測方式差異，而造成判斷落差，其中點位G2-2-3民團認為該柴山多杯孔珊瑚為存活變屍骨難覓，但經海大調查其仍存活且面積為21平方公分；還有過去為中研院提供的位點，但自團隊接手以來皆未發現珊瑚，因此註記為未發現，另團隊對於第一類發現的柴山多杯孔珊瑚稱為復查，將盡力調查非點位上其他珊瑚，第二類稱為普查，並針對既有點位持續普查，G1、G2區共有2處已公開並納入復查的珊瑚，透過現勘也實際與民團進行溝通，取得一致的判定方式。

