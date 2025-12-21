避免模仿效應！ 網友籲勿過度渲染凶手背景

台北市 / 綜合報導

台北車站和捷運中山站，19日發生隨機攻擊事件，造成大量人員死傷。媒體和網路不斷推播相關訊息，就有民眾在社群網站呼籲，不要過度渲染嫌犯的背景，以避免有人後續模仿。而其實在2019年，紐西蘭基督城發生清真寺槍擊案時，時任總理阿爾登就曾說，凶手尋求惡名， 但紐西蘭什麼都不會讓他曝光，就連名字也不會提 。

台北車站和捷運中山站，19日發生隨機攻擊事件，相關細節受到媒體大篇幅報導，以及網路大量轉傳，有民眾以紐西蘭基督城，2019年發生的清真寺槍擊案為例，呼籲不要過度渲染凶手背景，以避免模仿犯罪。

時任紐西蘭總理阿爾登說：「他試圖透過恐怖攻擊，獲得很多東西，其中之一就是惡名，這就是為什麼，你們永遠不會聽到我提及他的名字，他是個恐怖分子，他是個罪犯，他是個極端分子，但當我提及他時，不會說出他的名字。」

時任紐西蘭總理阿爾登，在國會發言時，誓言永遠不會提及凶手的名字，更呼籲社群媒體，為平台上的內容承擔更多責任，消除網路上的恐怖主義，和暴力極端主義內容。

時任紐西蘭總理阿爾登說：「我懇請你們，請提起那些逝者的名字，而不是那個奪走他們性命的人的名字，他或許渴望惡名，但我們紐西蘭什麼不會給他，甚至連他的名字都不會提。」聯合國祕書長古特瑞斯，當時曾稱讚阿爾登的作法，有助於打擊仇恨言論，而日本東京2021年萬聖節，發生的京王線攻擊事件，就是模仿同年8月的小田急線刺傷事件。

銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎說：「像之前，比如說像日本地鐵的電車，其實後來他們有什麼，東京電車小丑的案子嘛，對不對，他(凶手)其實也說，他是模仿了，前一個在裡頭做案的一個人，那跟這一個所謂的張文跟鄭捷，好像有一點異曲同工啦。」

王伯頎副教授指出，台北車站隨機攻擊案嫌犯，聲東擊西的作法，讓他想到2011年的挪威大屠殺慘案。銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎說：「我倒覺得，他其實參考了非常多的一些，尤其是鄭捷的進化版啦，真的，模仿效應我覺得的確是存在的，而且，你從他的搜尋紀錄看到有鄭捷，他的這個紀錄裡面有鄭捷嘛，也搜尋了很多鄭捷有關的資料，所以肯定有模仿的效應在裡面。」

這次的案件發生後，台灣民眾在社群網路，發起拒絕惡名運動，呼籲大眾把注意力留給受害者，傳遞生命比案件更重要的正向訊息。

