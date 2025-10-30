避免民怨！市警局設置違規自動通知系統車主上網登錄即可避免連續被開罰單

台中市議會於今（30）日召開警消環衛業務質詢，徐瑄灃議員（見圖）針對交通違規舉發系統優化提出質詢，徐瑄灃說，她根據審計報告指出，近年來台中市交通違規舉發案件持續攀升，審計要求改善交通違規重複檢舉同一違規行為的情況，徐瑄灃請市警局要檢討舉發違規判定的正確度，不能把責任推給交通事件裁決處，民眾收到紅單不服，還需要自己舉證申複，等於另外製造民怨。

市警局大隊長劉永昌回應表示，過去檢舉的罰單，因車主沒有在第一時間接到通知知道馬上處理違規事項，如違規停車馬上把車移開，避免被連續開單；市警局為避免這類糾紛，設置最新電腦通知系統並在今年十月十五日正式上線，但這系統車主必須主動上網加入會員，日後包括車主違規超速或違規停車、超速或科技執行等，這個系統就會馬上接獲通知車主即時處理，避免被連續開單減少糾紛。