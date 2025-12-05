避免淡水再陷停水困境 蘇巧慧：可增設一座5萬噸的配水池

即時中心／顏一軒報導

淡北道路工程挖破自來水管管線，造成淡水大停水，所幸目前已完全恢復供水，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（5）日指出，她與新北市議員鄭宇恩，針對此次的狀況請經濟部水利署、台灣自來水公司至她的辦公室開會討論淡海新市鎮的供水韌性，結論是可增設一座5萬噸的配水池，經費初步評估約8.4億元，待市府整體規劃提出後，「我們一定全力協助」；另，亦研擬配合淡北道路工程，增設備援管線。





蘇巧慧稍早於臉書發文表示，淡北道路工程11月27日挖破自來水管管線，造成淡水大停水，鄭宇恩在停水期間到處奔走，她也居中協調，讓瓦斯公司原訂前幾天要進行的「停氣維修作業延期」，降低對日常生活的影響，昨（4）日完全恢復供水。

蘇巧慧說，由於淡海新市鎮人口快速增加，平均每天需要4.5萬噸水量，既有的3.5萬噸配水池顯然已經不敷使用；增建一座5萬噸的配水池，不僅能加強「供水韌性」，未來若不幸再發生相似情況，也能加快復水速度。

另，蘇巧慧透露，針對配合淡北道路工程研議增設備援管線，由於事涉工程細節及期程，他們也明確要求水利署、自來水公司積極與新北市政府溝通，兼顧地方發展與期待，希望一次做到好，降低工程對民眾生活影響，也加強未來的供水備援系統。

她不諱言，在停水期間，鄭宇恩及許多地方民意代表都積極奔走，協調水車數量、追蹤復水進度、提供瓶裝水給民眾應急使用；淡水鄉親這幾天真的很辛苦，「我們也和議員與地方密集聯繫、積極協調，即時反應，加速復水進度」。

蘇巧慧提到，「謝謝所有人的努力，一起恢復正常供水，接下來我們必須坐下來仔細檢視問題，確保下次不再發生」。







