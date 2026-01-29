避免球員兼裁判才有公平初選 郭正亮：陳見賢應辭去國民黨新竹縣黨部主委 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

國民黨新竹縣長黨內提名競逐升溫，相關傳聞與制度爭議持續延燒。前立委郭正亮近日在網路政論節目中主動「平反」先前說法，坦言自己曾誤信地方耳語，轉述「徐欣瑩選立委時曾有不選縣長默契」並非事實，事後已獲當事人澄清。隨著爭議釐清，外界關注焦點也逐漸轉向黨內初選的公平性問題。

郭正亮表示，相關說法源自地方派系釋放的風聲，目的在形塑「立委不應再爭縣長」的輿論壓力，但並非實際發生過的承諾。節目播出後，徐欣瑩與國民黨立委吳宗憲皆親自致電說明，強調從未有過所謂的「不選縣長承諾」，郭也坦言「這一段是我誤會了」。

吳宗憲進一步指出，徐欣瑩其實是最早表態有意角逐新竹縣長的人選之一，時間點甚至早於立委林思銘；反倒是在「大罷免行動失敗、政治氣勢出現變化」後，原本未表態的副縣長與議長系統才陸續浮出檯面，使黨內競逐態勢趨於複雜。

談及新竹縣選情，郭正亮直言，新竹縣的地方派系結構與立委體系之間的矛盾，甚至比宜蘭更為嚴重。由於徐欣瑩與副縣長陳見賢兩股力量同時存在，且各自具備一定實力，現任縣長楊文科至今未明確表態支持任何一方，也被外界解讀為地方角力仍在拉鋸。

在支持基礎分析上，郭正亮指出，徐欣瑩具備多項結構性優勢。包括曾創下全台立委選舉最高票紀錄，顯示其跨派系、跨族群的動員能力；其支持群眾除傳統藍營外，亦涵蓋竹科專業人士、與地方派系連結較低的專業圈層，以及特定宗教社群，形成相對多元的支持結構。郭也直言，若徐欣瑩與陳見賢能完成整合，擊敗民進黨竹北市長鄭朝方的勝算不低，但「整合難度極高，是目前最大的現實問題」。

多位政論節目來賓不約而同將討論重心，放在黨內初選制度的「公平性」上。郭正亮直言，陳見賢目前身兼新竹縣黨部主委與縣府副縣長雙重身分，若在此情況下繼續主導或影響初選相關作業，外界勢必質疑「球員兼裁判」，無論制度採全民調或七三制，都難以避免爭議。

郭正亮更在節目中直言，若要讓初選具備正當性與公信力，「最直接的方式，就是辭去縣黨部主委職務」，讓初選回歸單純競爭，否則制度再怎麼設計，都可能被質疑存在結構性傾斜。

在《鄉民監察院》節目中，國民黨立委葉元之也表示，黨中央應盡快釐清初選制度與時程，不論是採七三制或其他方式，「制度要先出來，不能一直讓裂痕擴大」。資深媒體人謝寒冰則轉述徐欣瑩的說法指出，徐欣瑩並不反對初選採七三制，重點不在比例，而在「公平、公正」，黨中央有責任提出一個讓雙方都能信服的方案，「越拖只會讓攻擊越激烈」。

民調數據亦成為藍白合作討論的關鍵背景。相關調查顯示，在民眾黨支持者中，約55%傾向支持徐欣瑩，僅約8%支持陳見賢；若由陳見賢對戰民進黨鄭朝方，白營支持鄭朝方的比例甚至高出陳見賢約一成。政論來賓直言，新竹縣市向來被視為民眾黨「本命區」，白營在選戰中扮演關鍵力量，國民黨若要談藍白合，「提名人選是否為白營可接受對象，將直接影響勝負」。

多位與談者強調，七三制本身並非原罪，關鍵在於執行者是否具備中立性。在藍白合被視為新竹縣勝選必要條件的現實下，如何排除「球員兼裁判」的疑慮，儘速確立一個具公信力的初選機制，已成為國民黨新竹縣黨內必須正視的考驗。

照片來源：翻攝自YouTube郭正亮頻道

【文章轉載請註明出處】