避免用藥風險及環境汙染 高雄市衛生局推廣廢棄藥正確處理及回收

為避免廢棄藥品遭誤用或不當棄置，造成用藥風險及環境汙染，高雄市衛生局持續推動廢棄物藥品正確處理與回收措施。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

為避免廢棄藥品遭誤用或不當棄置，造成用藥風險及環境汙染，高雄市衛生局持續推動廢棄物藥品正確處理與回收措施，呼籲市民依照廢棄藥品「倒沖集混封口」6口訣處理，善用本市9家市立醫院及22家提供醫療服務的衛生所，將廢棄藥品妥善回收，共同守護用藥安全與環境永續。

衛生局表示，過期、有保存疑慮的廢棄藥品可分為特殊及一般兩大類，其中特殊藥品（如針劑、抗生素、荷爾蒙藥、管制藥品等）因具較高毒性或可能影響環境，須送回原開立之醫療院所，由院所依醫療廢棄 至於一般家用藥品則依「廢棄藥品6口訣」處理，包括「倒」將藥水倒進夾鏈袋；「沖」沖洗藥罐，沖洗水也倒進袋中；「集」集中廢棄藥丸；「混」加入咖啡渣、泡過的茶葉或擦手紙；「封」密封夾鏈袋，與一般垃圾一起丟棄；「回」藥罐拿去回收。

廣告 廣告

衛生局特別指出，目前高雄市9家市立醫院包括市立民生、聯合、凱旋、中醫、大同、小港、旗津、鳳山及岡山等，以及大寮區、林園區、旗山區、美濃區、橋頭區及路竹區等22區提供醫療服務的衛生所，亦提供廢棄藥品回收服務，市民可將過期、變質或已停止使用之藥品，交由院所協助回收處理，避免隨意丟棄造成風險。

為避免藥品浪費並降低用藥風險，衛生局提醒民眾用藥應確實遵循醫師或藥師指示，按時按量正確服用，切勿囤積藥品。

此外，藥品外包裝或鋁箔膜上所標示的有效期限，是指在未開封且依標示條件妥善保存下的使用期限，逾期即不宜再使用；若藥品已拆封，其效期通常會縮短，如裸錠或磨粉藥品，建議於一週內未使用完畢即應丟棄，外用藥膏則於開封超過半年後，建議不再使用。