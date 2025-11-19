避免美中貿易戰升級 路透：川普可能推遲開徵半導體關稅

路透社報導，為了避免美中貿易戰升級，傳出美國總統川普可能延遲開徵半導體關稅。

為了避免美中貿易戰升級，甚至造成稀土供應中斷，傳出美國總統川普可能延遲開徵半導體關稅。（請聽AI報導）

根據路透社報導，美國官員私下表示，對進口半導體開徵關稅的計畫可能不會立即實施。川普的幕僚在半導體關稅上採取慎重做法，避免刺激中國大陸，在貿易議題方面發生衝突，不過消息人士也警告，尚未拍板定案，仍有可能祭出3位數關稅。

川普今年8月放話，將對進口半導體課徵百分百關稅，但在美國生產或承諾在美設廠的公司可以豁免。

另外，川普在真實社群平台，連續轉貼3則輝達執行長黃仁勳曾經講過的話，幫他背書的意味明顯。首先是輝達最先進的AI晶片，已經開始在美國發明製造，為美國和全世界而打造。第二是不到一年，我們在美國製造最先進的AI晶片，川普的關稅政策是關鍵催化劑，最後一篇則是，我們能在美國進行製造，都是因為川普總統。（以上新聞曾武清編輯，AI播報）