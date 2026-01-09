避免裝修採雷！找設計師規劃房子應具備的四大觀念

整理｜Eason 圖片來源｜Unsplash



住宅裝修就像一場長跑，設計師是屋主的教練，而居住者是決定方向的人。有鑑於很多人第一次裝修，常常遇到的問題包括：預算超支、工程品質不如預期、設計與實用性失衡、材料選用不當，以及驗收不完全等等。今天將分享如何與設計師有效溝通，才能讓家變成每個人心中理想的樣貌。然而裝修前，有四大觀念也必須要知道，以下將一一告訴你！

一、裝修前該想清楚的3件事

從自我需求釐清、裝修預算，到了解設計師與裝修流程溝通時間，在找設計師規劃裝修前，先自問三個問題：

1.為什麼想裝修？

是新成屋想全面規劃？老屋翻新？還是小地方微整型？裝修目的不同，設計的切入點也不同。

2.誰會住在這個空間？

是新婚夫妻、小家庭、有毛小孩、三代同堂？每一種組合都有不同的空間需求，不能一視同仁。

3.預算有多少？想花在哪裡？

別怕談錢，明確預算反而能幫助設計師規劃出最適合的方案。如果不知道該抓多少，也可以請設計師協助初估。

二、第一次與設計師見面該怎麼準備

這是很多屋主會緊張的時刻，其實只要準備以下幾樣東西，溝通效率就會大大提升：

1.平面圖或建案資料

事先準備平面圖或建案資料，可以讓設計師先了解空間條件，這是最基本的資訊。

2.生活需求清單

在設計之前，先思考一下自己有很多東西需要收納嗎？有無神明桌需求？想要一個開放式廚房？把自己需要的生活條件整理出來，越具體越好，如此一來才能讓設計師知道你怎麼生活，而不只是設計出你喜歡的居住風格。

3.風格參考圖

透過提供自己喜歡的室內設計風格以及相關的參考圖片或靈感來源，進一步幫助設計師抓住你對空間的感受。例如：「喜歡簡潔的線條，但不想太冷」、「這個木頭顏色我覺得溫暖但怕不好保養」。

三、設計是階段性的合作，而不是一次決定全部

由於很多屋主以為找設計師就像點套餐，一次選好、畫完圖、裝完收工。其實整個裝修設計流程是「一步步深入」的模式，每一階段都要確實溝通，再經過確認與後續的調整，最後才能共同完成理想的裝修結果。常見流程依序為：初談需求 → 空間規劃提案 → 風格與材料討論 → 建立設計方向 → 詳細施工圖繪製 → 工程預算估算 → 開工 → 現場監工與調整 → 完工驗收。

值得注意的是，在過程中每一個決策都需要屋主親身參與，不是因為設計師不專業，而是因為這是自己要住的家，只有居住者最清楚每一個決定的影響。

四、成為一個讓設計師感激的好屋主

設計師和屋主的關係，是合作不是對抗。這裡分享幾個與設計師互動的要點，讓彼此的合作更有效率。

1.提供真實想法

不要因為怕得罪或不好意思就說「都可以」，結果完工時才說「其實我不喜歡」，那會讓雙方都很受傷。

2.尊重設計專業

在與設計團隊溝通的過程中可以詢問原因，可以有自己的想法，但別強行要求照網路圖片做1:1的復刻，設計師會根據屋主實際的空間條件與預算，給出最合適的版本。

3.妥善決策不拖延

裝修時間總是很緊湊，若常常「等家人討論一下」、「再想想」，可能會影響工期或錯過好材料。

居家裝修是屋主與設計師共同打造理想生活的過程。居住者說出需求，設計師把它轉化成可以生活的空間。雙方願意理解與信任，就能創造出真正屬於自己的家，而不只是社群上千篇一律的樣板空間，因此，下次要找設計師時，不妨記得這篇內容，事先準備好，，讓設計真正為你的生活加分。

