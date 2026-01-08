避免財政競賽 地方籲中央統籌

行政院表示，因新版《財劃法》，今年度要舉債3千億，無餘裕協助地方。圖中為行政院長卓榮泰。（王英豪攝）

台北市宣布推動營養午餐免費，部分縣市跟進，但議員各有見解，甚至批判。其中新北市政府尚待考量財務，市議會國民黨團主張不應由單一縣市自行吸收，中央應負起統籌責任，與地方共同討論；民進黨新北市議員林秉宥卻批評，全面免費不是好政策，主張資源分配不是平均而是均衡。反倒市議會民進黨團也透過提案連署，全力支持該政策。

台中、高雄市府昨都宣布跟進公立國中小營養午餐免費政策。台中市議會國民黨團書記長李中、民眾黨台中市黨部主委陳清龍則認為，補助應兼顧公平性與全面性，要求擴大至私立國中小，落實教育平權。

國民黨高市議員李雅靜痛批高市府才剛強調「使用者付費」，寧願演唱會不收場租，也不願讓孩子免費吃營養午餐，結果不到24小時又大轉彎，態度搖擺不定讓她無法接受。

基隆市府7日宣布跟進政策，但民進黨基隆市議員鄭文婷昨批判市府終於知道「拿香跟拜」，過去3年在議會多次爭取，當時市長謝國樑完全置之不理，如今在選舉年才急忙跟進，顯然是另一種形式的政策買票。

國民黨新北市議會黨團書記長王威元指出，新北市人口超過400萬人，但人均預算卻長期偏低。未來若營養午餐成為「全國一致」的基本照顧政策，中央應與地方共同討論制度設計與財源分擔，確保全國孩童都能被公平照顧。黨團副書記長黃心華指出，營養午餐政策不應淪為縣市之間的財政競賽，更不該變成地方政府各自苦撐的負擔，被迫在「免費」與「排擠其他教育政策」之間二選一。

民進黨新北市議員林秉宥則說，北市喊免費，高雄跟進喊免費，其他財力不同的縣市也要硬著頭皮喊嗎？