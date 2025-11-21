避免貨物掉落危及交通安全 提醒：行車前檢查貨物綑綁情形

【記者 王雯玲／高雄 報導】近期國道貨物掉落事件頻傳，嚴重危害行車安全，如：11月7日國道1號發生雞籠掉落砸中他車事件，而同日晚間，國道3號亦有傳出鐵製品散落車道，造成10輛小客車受損情形；接著，11月8日國道1號再傳出木棍散落，波及24部車輛情形。高雄區監理所提醒，貨物未綑綁妥當不僅危及安全，違規者將遭罰款及交通安全講習處分。

依據「道路交通管理處罰條例」及「道路交通安全講習辦法」，貨物滲漏、飛散、脫落或掉落，駕駛人將被處以3,000至18,000元罰鍰，並記點2點；營業汽車駕駛人違規加記1點，並須接受交通安全講習。

交通部公路局已彙編「車輛裝載貨物指引手冊」，並在官網設立「車輛裝載宣導」專區（https://gov.tw/zra），提供車主、貨運業者及駕駛人員相關指導。高雄監理所呼籲車主與貨運業者參考這些資源，學習正確的貨物綑綁與裝載方法，避免因疏忽引發交通事故。

高雄區監理所所長馮靜滿強調，貨物未妥善裝載掉落或滲漏，不僅可能造成交通事故，更可能引發二次事故。行車前應落實各項檢查作業，確認貨物裝載、綑綁妥善，保障自身及他人的用路安全。（圖／記者王雯玲翻攝）