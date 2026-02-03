「避免赴港澳旅行」 陸委會：檢視手機、電腦是否有入罪內容

因應寒假及春節旅遊旺季，陸委會提醒民眾前往或過境香港、澳門時，須注意當地法令對於入出境可攜帶物品的規範與台灣不同，切勿攜帶瓦斯防狼噴霧器、電擊棒、伸縮警棍、手指虎、彈簧刀、梳子刀等物品，以免觸法影響既定行程。目前香港、澳門旅遊警示仍維持橙色燈號，建議民眾避免非必要旅行。

陸委會。（資料圖／中天新聞）

陸委會說明，考量港澳情勢變化及當地法令規定與執法趨勢，民眾須留意當地法規對人身安全及權益之可能風險，並注意個人及隨身物品安全。陸委會特別提醒，民眾應檢視手機、個人電腦是否存有可能被搜查或沒收、甚至入罪的內容，建議在台先備份後刪除。

陸委會建議非必要旅行避免前往港澳。（圖／資料照）

陸委會指出，國人赴港澳前宜審慎評估前往或過境港澳行程及風險，相關資訊可參閱陸委會官網設置的「陸港澳緊急服務資訊與旅遊警示專區」、「國人赴陸港澳風險專區」、「政府因應『港版國安法』專區」，並於出發前至陸委會「國人赴陸港澳動態登錄」系統進行登錄。

陸委會表示，倘在港澳期間遇急難事件，可撥打陸委會香港辦事處或陸委會澳門辦事處尋求協助。有關禁止攜帶入境港澳的物品，可參閱香港警務處網頁、澳門海關網頁。

