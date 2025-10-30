避免跨縣市移動風險 宜蘭延至15日才開放外豬進入

（中央社記者沈如峰宜蘭縣30日電）非洲豬瘟禁宰禁運至11月6日。宜縣府今天指出，宜蘭豬隻需求，半數來自外縣市，為避免豬隻跨縣市移動增風險，中央開放解禁後，縣內市場調度仍以在地豬隻為主，11月15日才會回歸跨縣市豬隻運進宜蘭屠宰機制。

宜蘭縣議會今天舉行非洲豬瘟專案報告。縣府農業處長李新泰表示，宜蘭縣每天約有400頭豬的市場需求，半數以上靠外縣市供應。

他說，在11月6日前，預估宜蘭累計未屠宰的在地豬隻約3000頭，短期能暫時自給自足，縣府已與供銷雙方及豬農達成協議，自中央解禁後，縣內市場調度以在地豬隻為主，11月15日才會回歸跨縣市豬隻運進宜蘭屠宰機制。

李新泰指出，宜蘭養豬場共84場，其中10場為廚餘養豬，廚餘養豬場屬高風險場域，已要求每天視訊檢查；疫調部分，縣內近日10多頭斃死豬經化驗都是陰性，疫情並未擴及縣內。（編輯：陳仁華）1141030