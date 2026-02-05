避免踩線！南分署邀檢察官教企業辦訓「避雷心法」

▲勞動部雲嘉南分署邀請臺南地檢署檢察官周映彤分享辦訓過程中可能涉及的法律風險與實務避雷心法。

【記者 劉秋菊／台南 報導】勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今（5）日於臺南市勞工育樂中心舉辦「事業單位辦訓補助說明會」，為深化事業單位對「專業倫理」、「誠信辦訓」及「公益揭弊保護」等觀念之認識，特別邀請臺灣臺南地方檢察署檢察官周映彤擔任講師，主講「企業誠信及法紀觀念」，周檢察官以輕鬆活潑的方式，分享辦訓過程中可能涉及的法律風險與實務避雷心法，讓近百位參與說明會的企業單位代表獲益良多，並藉由講座活動，將廉能誠信理念融入各行各業的專業領域中。

周映彤檢察官於講座中引用多起實際司法案例，深入淺出說明事業單位於辦理訓練時常見的違法態樣，以及違反誠信與專業倫理可能涉及之刑事責任，提醒企業在追求經營績效與組織成長的同時，更應重視整體職業誠信與法遵意識，並視其為企業永續經營的重要基石與責無旁貸的社會責任。

周檢察官除介紹刑法及貪污治罪條例相關規定外，亦以簡明方式說明近期備受關注的「公益揭弊者保護法」，協助企業提升法律素養與反貪意識，現場並安排有獎徵答活動，與會人員參與踴躍，氣氛相當熱絡。

雲嘉南分署技正楊慶元今日也特地出席致詞，他說，分署於去年度透過「企業人力資源提升計畫」、「充電起飛計畫－協助事業單位辦理在職訓練」及「小型企業人力提升計畫」等方案，補助轄區近700家企業辦理員工在職訓練，開辦超過6,500門課程，近7萬人次勞工受惠；他期盼透過本次結合法治宣導之說明會，提醒企業在辦訓過程中應留意相關法令規範，避免誤觸法律紅線，同時強化企業對誠信經營與專業倫理的重視與認同。

此外，為持續協助企業強化競爭力、培育優質人才，勞動部前述各項企業培訓補助措施現正受理申請中。其中，「企業人力資源提升計畫」及「充電起飛計畫－協助事業單位辦理在職訓練」，依計畫類型不同，最高可補助事業單位訓練經費達350萬元。

至於員工人數50人以下之企業，則可申請「小型企業人力提升計畫」，由分署安排專業顧問進行一對一輔導，協助規劃客製化人才培訓課程，相關訓練費用由政府全額補助。歡迎企業依自身需求與條件，擇定合適之培訓資源提出申請，詳情可至「在職訓練補助網」（https://onjobtraining.wda.gov.tw）查詢，或洽詢雲嘉南分署，電話（06）6985945分機1717、1718。（照片記者劉秋菊翻攝）